Kiinan teollisuustuotannon kasvu oli toukokuussa historiallisen vaisua

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/25

Kiinan tilastoviraston mukaan maan teollisuustuotannon reaalinen vuosikasvu hidastui toukokuussa 5 prosenttiin huhtikuun 5,4 prosentista. Kiina ei virallisesti ole ilmoittanut näin hitaasta kasvusta sitten 1990-luvun alun jälkeen, kun mukaan ei lasketa muutamia kiinalaisen uudenvuodenpyhistä johtuneita tammi- ja helmikuun poikkeuksellisia kasvulukuja.

Kiinan viralliset tilastot jättävät paljon toivomisen varaa, mutta kiinnostavaa on todeta, että tammi-toukokuussa teollisuustuotannon kasvu (5,9 %) oli noin prosenttiyksikön hitaampaa kuin samaan aikaan vuosi sitten. Ostopäällikköindeksien (PMI) mukaan teollisuustuotanto ei toukokuussa käytännössä kasvanut lainkaan edellisestä kuukaudesta.

Autoteollisuudessa, joka on aikaisemmin ollut tärkeä kasvun moottori, arvonlisäyksen kehitys on viime kuukaudet ollut miinuksella (toukokuussa -5 %). Kiinan Autonvalmistajien yhdistyksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana maassa valmistettiin vajaat 22 milj. henkilöautoa, mikä on 13 % vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuussa tuotanto jäi 24 % vuoden 2018 toukokuuta pienemmäksi. Autoteollisuudelle ei ole tiedossa nopeaa helpotusta. Talouslehti Caixinin mukaan keskushallituksella ei aikaisemmista suunnitelmista poiketen ole aikomusta suunnata autoteollisuudelle erityistukea. Alan pitäisi myös päästä eroon vanhan päästöstandardin mukaisesta 3 milj. myymättömän auton varastosta ennen kuin uudet standardit tulevat voimaan vuoden kuluttua.

Kiinan kasvu lepääkin yhä selvemmin palveluiden varassa. Vähittäiskaupan reaalikasvu piristyi toukokuussa 6,4 prosenttiin huhtikuun 5,1 prosentista. Tammi-toukokuussa vähittäiskaupan reaalikasvu oli kuitenkin vain 6,4 %, kun vastaava lukema vuosi sitten oli yli 8 %. Ostopäällikköindeksit osoittavat palvelutuotannon kasvavan edelleen vahvasti, mutta eivät viittaa minkäänlaiseen kasvun kiihtymiseen.

Kiinan automyynti ja teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI)

Lähde: CEIC, CAAM, CFLP