Venäjällä työllisiä ja työttömiä entistä vähemmän

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/25

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) menetelmillä tehdyn Rosstatin työvoimakyselyn mukaan 15−72-vuotiaiden työllisten määrä väheni tammi-maaliskuussa noin prosentilla vuodentakaisesta. Työttömien määrän supistuminen jatkui jo kolmatta vuotta.

Neljän vuosineljänneksen jaksolla huhtikuusta 2018 maaliskuuhun 2019 työllisiä oli 15−72-vuotiaiden keskuudessa vähän yli 72 miljoonaa ja työttömiä 3,6 miljoonaa. Työllisyysaste aleni usean nousuvuoden jälkeen hieman ja oli 65,4 %. Työttömyysaste laski 4,7 prosenttiin.

Työvoiman eli työllisten ja työttömien yhteismäärä on tänä vuonna vähentynyt harvinaisen paljon. Samaan aikaan työvoiman ulkopuolisen väestön määrä on kasvanut. Nousu koostuu käytännössä kokonaan niistä, jotka eivät ole aktiivisesti hakeneet työtä, mutta ovat työhön valmiita. Heitä on runsas miljoona.