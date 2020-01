Rupla on jatkanut vahvistumista alkuvuonna

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/03

Ruplan kurssi on vahvistunut vähitellen edellisistä vuoden 2018 lopun pohjalukemistaan. Tämän vuoden alussa ruplan keskimääräinen kurssi suhteessa dollariin on ollut noin 62 ruplaa ja suhteessa euroon noin 69 ruplaa. Rupla on vahvistunut molempiin nähden noin 10 % vuotta aiemmasta. Ruplan kurssi on kuitenkin edelleen selvästi heikompi kuin edellisessä huipussa vuoden 2018 alussa.

Ruplan vahvistumista on edistänyt öljyn hinnan nousu, koska se lisää Venäjän vientituloja ja tukee maahan suuntautuvia pääomavirtoja. Urals-öljyn hinta on alkuvuonna ollut keskimäärin 66 dollaria tynnyriltä eli 15 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Toisaalta öljyn hinnannousun vaikutusta ruplaan ovat hillinneet keskuspankin budjettisäännön mukaisesti tekemät valuuttaostot. Viime vuosina ruplan ja öljyn hinnan välinen yhteys näyttääkin heikentyneen.

Reaalisesti rupla on vahvistunut suhteessa dollariin ja euroon vielä hieman enemmän kuin nimellisesti. Vaikka inflaatio hidastui Venäjällä viime vuoden lopulla ja oli joulukuussa enää 3 %, on se kuitenkin nopeampaa kuin euroalueella ja Yhdysvalloissa. Ruplan kauppapainotettu reaalikurssi oli viime vuoden lopussa 8 % vahvempi vuoden alkuun verrattuna.

Markkinoilla ruplan vahvistumisen ei kuitenkaan odoteta jatkuvan enää tänä vuonna. Useimmissa analyytikoiden ennusteissa tämän vuoden keskikurssin ennakoidaan asettuvan 65 ruplan tienoille suhteessa dollariin. Venäjän budjetin pohjana olevassa finanssiministeriön ennusteessa ruplan tämän vuoden keskimääräinen dollarikurssi on 65,7 ruplaa.

Ruplan dollarikurssi ja Urals-öljyn hinta

Lähde: Reuters.