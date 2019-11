Kiinan keskeinen puoluekokous ei tarjonnut vastauksia maan talousongelmiin

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/45

Lokakuun lopulla pidettiin Kiinan kommunistipuolueen 19. keskuskomitean neljäs täysistunto, joka keskittyi presidentti Xin antaman työraportin ohella nykyjärjestelmän modernisointiin ja hallinnon tehostamiseen. Kokouksen julkilausuma on kuitenkin vanhakantaista puolueen ylistystä eikä tarjoa konkreettisia linjauksia maan moninaisten talousongelmien ratkaisemiseksi.

Julkilausumassa on vain vähän mainintoja ajankohtaisista ongelmista. Hongkongin osalta se kuitenkin painottaa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatetta sekä kansallisen turvallisuuden takaamista erityishallintoalueilla. Epäselvää toistaiseksi on, millaista lainsäädäntöä ja muita toimia puolue-eliitti on suunnittelemassa Hongkongin varalle.

Puolueen päätöksenteossa tärkeässä asemassa olevaa istuntoa oli syytä ilmoittamatta siirretty vuodella. Käytyä kokousta koskeva niukka tiedottaminen ja julkilausuman ontto sisältö sopivat huonosti yhteen kokouksen teemaksi ilmoitetun nykyjärjestelmän modernisoinnin kanssa.