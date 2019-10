Venäjä ja Turkki haluavat lisätä kansallisten valuuttojen käyttöä keskinäisissä suhteissaan

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/41

Maat allekirjoittivat lokakuun alussa sopimuksen, jonka tavoitteena on mm. lisätä kansallisten valuuttojen käyttöä maiden välisessä kaupassa, laajentaa venäläisen MIR-maksukortin käyttömahdollisuuksia Turkissa ja liittää turkkilaisia pankkeja Venäjän kansalliseen SPFS-maksujärjestelmään.

Toistaiseksi Venäjä on käyttänyt ruplaa lähinnä IVY-maiden kanssa. Yli 60 % Venäjän kaupasta niiden kanssa on ruplamääräistä. Kansallisten valuuttojen osuus on lisääntynyt viime vuosina Venäjän kaupassa myös Intian ja Kiinan kanssa. Venäjän Intian-kaupasta ruplamääräistä oli viime vuonna kolmannes ja Kiinan-kaupasta 6 %. Lisäksi Venäjän Kiinan-kaupasta yli kymmenes käytiin ilmeisesti juaneissa.

Venäjän kansalliseen SPFS-maksujärjestelmään kuuluu tällä hetkellä kolme ulkomaalaista pankkia, jotka ovat IVY-alueelta. MIR-maksukortti käy maksuvälineenä Venäjän ulkopuolella muutamien IVY-maiden lisäksi juuri Turkissa.