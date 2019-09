Kiinan pääministeri edisti kauppaa Venäjän-vierailulla

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/39

Kiinan pääministeri Li Keqiang teki viime viikolla kolmipäiväisen vierailun Venäjälle. Maat tavoittelevat kahdenvälisen kaupan arvon kaksinkertaistamista 200 mrd. dollariin vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Maat ovat viritelleet mm. sotatarvike-, elintarvike- ja energiakaupan lisäämistä. Venäjältä Kiinaan menee enimmäkseen raaka-aineita ja Kiinasta Venäjälle koneita sekä kulutustavaroita.

Elintarvikkeiden saralla maat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota viljaan. Myös soija on ollut esillä, sillä kauppasodan osana Kiina on vähentänyt radikaalisti soijan tuontia Yhdysvalloista. Tämä on ohjannut kiinalaista kysyntää muun muassa Etelä-Amerikkaan, mutta tuottajia löytyy lähempääkin. Kiinan oma soijaviljelyalue sijaitsee maan koillisosissa, ja soijanviljelylle otollinen ilmastovyöhyke jatkuu Venäjän puolelle. Raja on kuitenkin hankaloittanut venäläisen soijan toimittamista Kiinan markkinoille. Yhdysvaltain korvaajaksi Venäjästä ei kuitenkaan ole, sillä nykyinen peltoala tuottaa Kiinan kysyntään verraten vain vähäisen määrän eikä viljelemätöntä viljelykelpoista maata juuri ole.

Energiakaupassa maat ovat tehneet suuria panostuksia. Siperiasta Kiinaan kulkevan Siperian Voima -maakaasuputken on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Kiina on sijoittanut maakaasun nesteytykseen Venäjällä. Tämä kaasu päätyy meriteitse erityisesti Aasian markkinoille.

Kiina ja Venäjä ovat viime vuosina arvostelleet dollariin nojaavaa kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Poliittisissa puheissa on hahmoteltu maksujärjestelmien yhteensovittamista, mutta isoja muutoksia ei ole tapahtunut. Venäjän keskuspankki siirsi viime vuoden keväällä 15 % valuuttavarannostaan Kiinan juaneihin.

Venäjä ja Kiina tekevät myös sotilaallista yhteistyötä. Lin vierailun kanssa samaan aikaan Kiina osallistui sotaharjoitukseen Venäjän eteläisillä alueilla. Harjoitukseen osallistuivat myös Intia, Pakistan, Kazakstan, Kirgistan, Uzbekistan ja Tadžikistan. Kiina on 1990-luvulta lähtien ollut Venäjälle myös tärkeä sotatarvikkeiden vientikohde. Kauppa on viime vuosina vähentynyt Kiinan oman tuotannon kasvaessa.