Venäjän presidentti kävi kierroksella Itä-Aasiassa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/18

Ensin Vladimir Putin isännöi 25.4. Vladivostokissa Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-Unia. Sieltä hän jatkoi Pekingiin Kiinan käynnistämään silkkitiehankkeeseen osallistuvien maiden väliseen kokoukseen (Belt and Road Forum).

Kimin kanssa Putin keskusteli turvallisuustilanteesta ja taloudellisista suhteista, joskin Pohjois-Korean vastaiset pakotteet rajoittavat yhteistyömahdollisuuksia. Pohjois-Korealla on tarjota halpaa työvoimaa, ja Venäjän puolella Kaukoidässä työskenteleekin tiettävästi Pohjois-Korean lähettämiä työläisiä erityisesti rakennusalalla. Pohjois-Korea olisi avainasemassa myös uusien liikenneyhteyksien rakentamisessa, sillä Vladivostokista Etelä-Koreaan kulkevaa maakaasuputkea ja rautatietä on hahmoteltu jo pitkään. Venäjän Sahalinilta viedään maakaasua nesteytettynä meritse Etelä-Koreaan, mutta tämä on kallista. Putkia tai kiskoja Pohjois-Korean halki tuskin kuitenkaan nähdään vielä lähiaikoina.

Pekingin foorumin yhteydessä venäläinen energiayhtiö Novatek ilmoitti kahden Kiinan valtion omistaman öljy-yhtiön sijoittavan sen uuteen Arctic LNG 2 -maakaasunnesteyttämöön. Sekä CNODC että CNOOC hankkivat 10 prosentin osuuden. Laitoksen on suunniteltu aloittavan tuotannon Jäämeren rannalla Obinjoen suulla vuonna 2023. Obinlahden vastarannalla sijaitsee Novatekin aikaisempi Yamal LNG -laitos. Ranskalainen Total-energiayhtiö sitoutui jo aiemmin tänä vuonna 10 prosentin osuuteen uudessa laitoksessa.