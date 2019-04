Venäjällä autotuotannon elpyminen on jatkunut

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/15

Venäjän tilastokeskuksen mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2018 moottoriajoneuvojen tuotanto kasvoi 13,3 %. Henkilö-, linja- ja kuorma-autoja tuotettiin viime vuonna kaikkiaan 1,8 miljoonaa ja tuotiin 0,3 miljoonaa kappaletta. Kaikkiaan autoja on Venäjällä noin 50 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina tuotanto on vähitellen palautunut vuonna 2014 alkaneesta notkahduksesta, mutta talven aikana kasvu ei ole enää jatkunut yhtä kiivaana.

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ulkomaisten merkkien asema Venäjän ajoneuvomarkkinoilla on vaihdellut. 1990-luvulta lähtien kotimainen tuotanto väheni, ja vuonna 2008 markkinoille tulevasta uudesta tarjonnasta jo yli puolet tuli ulkomailta. Tämän jälkeen kotimaisen tuotannon osuus on kuitenkin palautunut ulkomaisten yhtiöiden siirtäessä autojen kokoamista Venäjälle.

Usein tehdashankkeissa on ollut mukana myös venäläinen osapuoli. Etenkin Ladaa valmistava AvtoVAZ on tällaisin yhteishankkein säilyttänyt merkittävän markkina-aseman. Saksalaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja korealaisten merkkien suosio on säilynyt, mutta nykyään uudesta tarjonnasta enemmän kuin neljä autoa viidestä tulee kotimaisista tehtaista. Viime vuosina kotimarkkinoiden hyydyttyä ulkomaiset yhtiöt ovat kuitenkin ajaneet alas joitakin tuotantolinjoja. Viimeisimpänä amerikkalaisen Fordin ja venäläisen Sollersin eli entisen Severstal-Avton yhteisyritys FordSollers ilmoitti maaliskuussa sulkevansa henkilöautojen tuotannon ja keskittyvänsä muihin kevyisiin ajoneuvoihin.

Venäjän ajoneuvoteollisuuden perinteiset keskukset sijaitsevat Volga-joen varrella Samarasta Jaroslavliin ulottuvalla alueella. Lisäksi ulkomaisia yhtiöitä on houkuteltu erityisjärjestelyin erityisesti Kalugaan, Kaliningradiin ja Pietariin. Ajoneuvomarkkinoiden notkahduksilla on suuri paikallinen vaikutus monilla pienillä paikkakunnilla. Esimerkiksi Toljatin kaupungissa asuu noin 700 000 ihmistä ja AvtoVAZin tehtaalla kerrotaan vielä mittavien irtisanomisten jälkeenkin työskentelevän 37 000 ihmistä.

Venäjän automarkkina 2005–2018

Lähde: Rosstat.