Venäjä vahvistaa asemiaan Kiinan tärkeimpänä öljyntoimittajana

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/15

Kiina toi viime vuonna 462 miljoonaa tonnia raakaöljyä, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna 2017. Maan oma tuotanto oli 189 milj. tonnia ja se on ollut laskussa kolme vuotta sitten saavutetun 215 milj. tonnin tuotantohuipun jälkeen. Kiinan riippuvuus tuonnista onkin kasvanut nopeasti, ja tällä hetkellä raakaöljyn tarjonnasta jo 71 % tulee ulkomailta. Maa on hajauttanut öljyntuontinsa tehokkaasti.

Venäjä on noussut tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla Saudi-Arabian ohi Kiinan tärkeimmäksi öljyntoimittajaksi noin 16 prosentin osuudella. Kehitykseen ovat vaikuttaneet Itä-Siperian­–Tyynenmeren ESPO-öljyputken Kiinan-haaran valmistuminen vuoden 2011 alussa sekä sen lisäputken käyttöönotto viime vuoden tammikuussa. Kiinan öljyntuonti Venäjältä kasvoi viime vuonna viidenneksellä 72 milj. tonniin, josta noin puolet tulee ESPO-haaraa pitkin. Venäjän raakaöljyn viennistä jo noin neljännes menee Kiinaan.

Iranin osuus Kiinan öljyntuonnissa lähti viime vuonna jyrkkään laskuun samaan aikaan, kun Yhdysvallat kiristi Iraniin kohdistamaansa sanktiopolitiikkaa. Venezuelan osuus Kiinan öljyntuonnista puolestaan romahti viime vuonna yli 5 prosentista alle 4 prosenttiin.

Kiinan tärkeimmät raakaöljyn toimittajamaat

Lähde: CEIC