Maksukorttien käyttö kasvaa nopeasti Venäjällä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/12

Uusien maksutapojen käyttö Venäjällä kasvaa nopeasti ja keskuspankki on selkeästi ilmaissut halunsa olla mukana kehityksessä. Keskuspankin tavoitteena on myös ollut rakentaa kansallisia maksujärjestelmiä, joiden toiminta ei riipu ulkomaisista pankeista tai rahoituslaitoksista. Tätä tavoitetta silmälläpitäen Venäjälle on vuoden 2014 jälkeen rakennettu mm. keskuspankin omistama kansallinen maksujärjestelmä ja siihen perustuva kansallinen maksukortti MIR.

Uusi keskuspankin omistama pikamaksujärjestelmä SBP otettiin virallisesti käyttöön maaliskuun alussa. Pikamaksujärjestelmään on alkuvaiheessa liittynyt 40 pankkia, mutta toistaiseksi maan suurin pankki ja korttimaksamisen kiistaton markkinajohtaja Sberbank ei ole järjestelmään liittynyt.

Venäjällä huomattava osa vähittäismaksuista tehdään Visa- ja Mastercard -kortteihin perustuvan korttimaksujärjestelmän kautta. Kansallisella pikamaksujärjestelmällä pyrittäneen ohjaamaan ainakin osa tästä maksuliikenteestä kotimaiselle alustalle.

Maksukorttien käyttö 2010−2018, mrd. ruplaa

Lähde: Venäjän keskuspankki