Venäjän keskuspankin rahapolitiikkaohjelmassa vuosille 2019−21 odotetaan pankkien maksuvalmiuden pysyvän hyvänä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/46

Keskuspankki toteaa, että rahapolitiikan operatiivisena tavoitteena säilyy pankkien välisten rahamarkkinoiden yön yli -luottojen korkojen pitäminen lähellä keskuspankin avainkorkoa. Tähän keskuspankki on pyrkinyt sitomalla pankkien likviditeettiä, jota pankeille on kertynyt kasvavassa määrin parina viime vuonna. Likviditeetin sitomiseen keskuspankki on käyttänyt lähinnä talletushuutokauppoja runsaan vuoden ajan ja keskuspankin velkapapereiden liikkeellelaskuja etenkin viime keväästä alkaen.

Talousennusteeseensa ja finanssiministeriön budjettiennusteeseen perustuen keskuspankki odottaa pankkien maksuvalmiuden pysyvän lähivuosina hyvänä ja likviditeetin sitomisoperaatioiden jatkuvan.

Keskuspankin mukaan pankkien likviditeettiä tulevat tukemaan myös keskuspankin kotimaisilla valuuttamarkkinoilla tapahtuvat valuutanostot. Niitä keskuspankki tekee harkintansa mukaan sen pohjalta, että finanssiministeriö on jo pidemmän aikaa tilannut keskuspankilta tasaisesti valuuttaa, koska se haluaa muuttaa korkeahkon öljynhinnan tuomista ylimääräisistä öljyverotuloista kertyviä säästöjään valuutaksi. Keskuspankki korostaa, että likviditeettiennusteessa tehty oletus sen valuutanostoista ei millään tavoin ennakoi tulevaa päätöstä valuuttaostojen jatkamisesta, jotka se aiemmin keskeytti syys-joulukuun ajaksi.

Venäjän keskuspankin korkokäytävä ja rahamarkkinakorko

Lähde: Venäjän keskuspankki.