Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa 76 miljardia dollaria, rahastoon odotetaan lisää varoja ennen vuoden loppua

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/45

Näiden 31.10. rahastossa olleiden varojen lisäksi sinne kerrytetään öljyverotuloja öljyn hinnan pysyttyä budjettisäännön hintarajan (hieman yli 40 dollaria tynnyriltä) yläpuolella. Tänä vuonna rahastoon siirrettiin ensimmäisen kerran varoja kesäkuussa lähes 15 mrd. dollaria.

Tällä hetkellä rahaston koko on 5,1 % BKT:stä. Valtiovarainministeriön tämän hetkisten suunnitelmien mukaan rahaston kasvattamista jatketaan tulevina vuosina. Vuonna 2021 sen koko olisi jo 216 mrd. dollaria, mikä on 12 % BKT:stä. Näin suuria Venäjän vararahastot olivat viimeksi vuonna 2009. Hallitus haluaa käyttää hyväkseen korkean öljyn hinnan tuoman merkittävän lisäyksen verotuloihin myös kasvattamalla rahoituspuskureitaan.

Tänä vuonna myös keskuspankin valuuttavaranto on kasvanut hieman. Lokakuun lopussa varannon (ml. kulta) koko oli 461 mrd. dollaria, mikä on 6 % enemmän kuin viime vuoden lopussa. Varanto vastaa lähes kahden vuoden tavaratuontia, mikä on kansainvälisesti hyvin korkea arvo. Venäjän ulkomainen velka oli syyskuun lopussa 467 mrd. dollaria.

Venäjän vararahastot

Lähde: Venäjän valtiovarainministeriö.