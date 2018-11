Öljyn hinnan tuntuva lasku voi johtaa uusiin tuotannonrajoituksiin

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/46

Urals-öljylaadun hinta kävi lokakuun alussa vuoden korkeimmalla tasolla hieman yli 85 dollarissa tynnyriltä, mutta on sen jälkeen laskenut noin 67 dollariin tynnyriltä (laskua 22 %). Ruplan dollarikurssi on lokakuun alusta heikentynyt 3 % (eurokurssi prosentin) eli yhteys öljyn hinnan ja ruplan kurssin välillä on viime aikoina ollut heikko.

Öljyn maailmanmarkkinahinnan tuntuvan laskun taustalla on huoli raakaöljyn globaalista ylitarjonnasta ja kysynnän mahdollisesta vähentymisestä. Venäjä, OPEC-maat ja eräät muut öljyntuottajamaat keskustelivat mahdollisista uusista tuotannonrajoituksista viime sunnuntaina (11.11.). Päätöksiä uusista rajoituksista ei kokouksessa tehty, mutta Saudi-Arabia ilmoitti yksipuolisesti vähentävänsä öljyn vientiä 0,5 milj. tynnyrillä päivässä joulukuussa. Venäjän raakaöljyn tuotanto on tällä hetkellä ennätystasolla (Viikkokatsaus 2018/40), mutta energiaministeri Novakin mukaan maa ei sulje pois uusia tuotannonrajoituksia, jos tuottajamaat sopivat niistä yhteisesti. Eräiden arvioiden mukaan tuottajamaat saattavat päästä sopuun uusista tuotannonrajoituksista joulukuun alun kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun.