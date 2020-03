Kiinan talouskasvu romahti alkuvuonna

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/12

Tilastoviraston julkaisemat tammi-helmikuun luvut teollisuustuotannon, vähittäiskaupan ja investointien kehityksestä ovat huomattavasti heikompia kuin koskaan aiemmin Kiinan nykymuotoisessa tilastointihistoriassa. Talouden aktiviteetin hyydyttivät koronavirusepidemian laajat rajoitustoimet, jotka olivat voimassa käytännössä koko helmikuun.

Teollisuustuotanto jäi tammi-helmikuussa 14 % pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Yksityisten yritysten tuotanto kärsi valtionyrityksiä enemmän ja laski 20 %. Tehdasteollisuuden tuotanto supistui 16 %. Autotuotannon määrä laski 46 % ja matkapuhelinten 34 %. Kiinteitä investointeja tehtiin tammi-helmikuussa kuukausitason indikaattoritietojen (FAI) mukaan noin neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Infrastruktuuri-investoinnit vähenivät noin 30 % ja tehdasteollisuusinvestoinnit hieman enemmän.

Vähittäismyynnin määrä supistui 24 % vuodentakaisesta. Ravintolapalveluiden myynnin arvo laski 43 %. Jopa verkkokaupan kokonaismyynnin arvo laski 3 %. Tavaroiden verkkokauppa kuitenkin kasvoi hieman ruuan nettikaupan vetämänä (+26 %). Kiinan autotuottajien järjestö (CAAM) raportoi automyynnin määrän jääneen tammi-helmikuussa 42 % vuodentakaista pienemmäksi. Myös matkapuhelinten myyntimäärä laski 44 % vuodentakaisesta.

Vaikka talouden aktiviteetti on lisääntynyt maaliskuussa alkuvuoteen verrattuna, on ensimmäisen neljänneksen talouskasvu jäämässä reippaasti miinukselle. Suurin osa isoista yrityksistä on jälleen toiminnassa, mutta matkustusrajoitukset ja karanteenit aiheuttavat työvoimapulaa. Kotimaisen kysynnän heikkenemisen lisäksi koronapandemia ja laajat kriisitoimet maailmalla alkavat vasta vähitellen heijastua ulkoiseen kysyntään.

Yritysten heikko tilanne näkyi jo helmikuussa työttömyyden lisääntymisenä. Kaupunkialueiden kyselyihin perustuva työttömyysaste nousi kiinalaisittain poikkeuksellisen paljon 6,2 prosenttiin tammikuun 5,3 prosentista. Tilastovirasto raportoi keskimääräisen viikkotyöajan laskeneen helmikuussa 6,5 tunnilla 40 tuntiin tammikuuhun verrattuna.

Teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa supistuivat huomattavasti tammi-helmikuussa

Lähteet: CEIC ja Macrobond.