Kiinan asuntokaupan hiljentyminen ajoi kiinteistörakentajat entistä ahtaammalle

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/12

Tilastoviraston mukaan asuntojen myyntimäärä asuntoneliöillä mitaten romahti tammi-helmikuussa 39 % vuodentakaisesta. Samalla pitkään jatkunut myymättömien asuntojen kannan lasku pysähtyi ja kääntyi hienoiseen kasvuun. Uusia asuinrakennuskohteita aloitettiin alkuvuonna 44 % vähemmän kuin vuosi sitten. Asuntokaupan hiljentyminen iskee rakentajien kassavirtaan, mikä vaikeuttaa koko talouden kannalta tärkeän mutta jo ennestään pahasti velkaantuneen sektorin tilannetta.

Asuntojen hintakehityksestä alkuvuonna ei ole luotettavaa tilastotietoa, sillä uutistietojen mukaan monissa suurissakin kaupungeissa tehtiin vain yksittäisiä asuntokauppoja. Helmikuussa China Evergrande, joka on Kiinan yksi suurimmista rakennuttajista, tarjosi uusia asuntojaan 25 prosentin alennuksella ja vielä maaliskuussa alennukset ovat 22 %. Myös muilla rakennuttajilla on ollut alennusmyyntejä, mikä kertoo asuntohintoihin kohdistuvista laskupaineista.

Alennuskampanjoilla kiinteistörakentajat pyrkivät parantamaan tiukkaa likviditeettitilannettaan, jotta ne pystyvät selviytymään velkojensa hoidosta. Isoimmat rakennusyritykset saavat vielä rahoitusta niiden suurista veloista huolimatta, mutta pienet ja keskisuuret rakentajat ovat huomattavasti suuremmissa ongelmissa. Huomattava osa kiinalaisyritysten ulkomaisesta velasta on rakennusyritysten ottamia.

Luottoluokittajat S&P ja Moody’s arvioivat asuntojen kokonaismyynnin laskevan tänä vuonna. Kiinteistöalalla odotetaankin runsaasti erilaisia yritysjärjestelyjä ja konkursseja. Alkuvuonna noin 100 rakennusyritystä on hakeutunut selvitystilaan, kun viime vuonna niitä kaatui vajaat 500. Alan yrityksiä on kuitenkin valtava määrä, sillä Bloombergin mukaan pelkästään koronavirusepidemian keskuksessa Hubein maakunnassa kiinteistökehittäjiä on noin 4 300.

Asuntojen myyntimäärät (lattiapinta-ala) romahtivat Kiinassa tammi-helmikuussa

Lähde: Macrobond, BOFIT.