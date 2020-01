Taiwanin talous on kestänyt poliittisten suhteiden kiristymisen Manner-Kiinaan

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/04

Vuodesta 2016 Taiwanin presidenttinä ollut Demokraattisen edistyspuolueen (DPP) Tsai Ing-wen valittiin tammikuun alussa pidetyissä vaaleissa 57 prosentin ääniosuudella toiselle kaudelle jatkamaan maan presidenttinä. Hänen Taiwanin itsemääräämisoikeutta ja demokratiaa korostava linja vetosi äänestäjiin eritoten, koska Hongkongissa samat teemat ovat viime kesästä lähtien olleet kärjistetysti esillä. Vaalitulos oli tappio Kiinan johdolle, joka on presidentti Xin johdolla entistä tiukemmin vaatinut 24 miljoonan asukkaan Taiwanin yhdistämistä Kiinan kansantasavaltaan.

Poliittiset kiistat ovat heijastuneet myös tasavallan ja kansantasavallan välisiin taloussuhteisiin. Viimeksi viime elokuussa kesken Taiwanin presidentinvaalikampanjaa Manner-Kiina kielsi yksityiset turistimatkat mantereelta Taiwaniin, minkä seurauksena kiinalaisturistien määrä romahti päätöstä edeltäneestä noin 300 000:sta 100 000 kiinalaisturistiin kuukaudessa marraskuuhun mennessä. Kiinalaisturistien määrä laski jyrkästi myös vuonna 2016, kun Tsai valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi. Kiinalaisturistien määrän laskua ovat osin paikanneet turistimäärien kasvu Japanista, Etelä-Koreasta ja Kaakkois-Aasiasta.

Keskinäisten poliittisten jännitteiden ohella maiden välisiin taloussuhteisiin ovat viime aikoina vaikuttaneet myös Kiinan kasvun hidastuminen sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota. Vuonna 2019 Taiwanin tavaraviennin arvo dollareissa laski runsaan prosentin, mutta vienti Kiinaan väheni 5 %. Vienti Yhdysvaltoihin sen sijaan kasvoi 17 %. Kauppasodan seurauksena tuotantoketjuissa on tapahtunut muutoksia, kun monet Kiinassa toimivat taiwanilaiset ja muiden maiden yritykset ovat siirtäneet osan tuotannostaan Taiwaniin.

Taiwanin talous on erittäin riippuvainen ulkomaankaupasta, sillä tavara- ja palveluvienti suhteessa BKT:hen on tällä hetkellä noin 65 %. Kiinan on poliittista ongelmista huolimatta tärkein kauppakumppani. Viime vuonna Taiwanin tavaraviennistä 28 % meni Kiinaan, kun toiseksi tärkeimmän Yhdysvaltojen osuus oli 14 %.

Tuotannon osittainen siirtyminen mantereelta Taiwaniin on tukenut viennin kehitystä, investointeja (osuus BKT:stä 23 %) ja koko taloutta. Taiwanin BKT kasvoi viime vuonna 2,7 % edellisvuodesta eli suunnilleen samaa tahtia kuin parina aikaisempana vuonna. Maan vaihtotase on vahvasti ylijäämäinen (yli 10 % BKT:stä), budjettivaje (-1 % BKT:stä) ja julkinen velka (32 % BKT:stä) maltilliset. Myös inflaatio (1 %) on hallinnassa ja valuuttakurssi on ollut suhteellisen vakaa. Taiwanin talouskasvun ennustetaan tänä vuonna olevan suunnilleen yhtä nopeaa kuin viime vuonna.

Taiwanin tavaraviennin vuosimuutos, %

Lähde: Macrobond, BOFIT.