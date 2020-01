EU, Yhdysvallat ja Japani ehdottavat tiukennuksia WTO:n julkisia tukia koskeviin sääntöihin

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/04

Juuri ennen Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen allekirjoittamista Yhdysvallat, EU ja Japani antoivat julkilausuman, joka käsittelee julkisia teollisuustukia, teknologian pakkosiirtoa ja muita kansainvälisen kauppajärjestelmän ja WTO:n ongelmia. Kolmikon mielestä WTO:n nykyiset säännöt eivät ole riittäviä estämään kansainvälisiä markkinoita ja kauppaa vääristäviä valtiontukia.

Julkilausuman mukaan kiellettyjen valtiontukien listaa on laajennettava, maiden tiedonantovelvollisuutta myönnetyistä valtiontuista on parannettava, tukien laskentatapaa muokattava ja tehtävä muita tarkennuksia. Kiinaa ei mainita suoraan nimeltä, mutta uudistusehdotukset koskettavat erityisesti sitä. Yhdysvallat on ollut erittäin kriittinen WTO:n suhteen ja onkin kiinnostavaa nähdä, kuinka pitkälle julkilausumassa esitettyjen muutosten ajamisessa päästään.