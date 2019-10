Kiina helpottaa ulkomaalaisten yritysten toimintaedellytyksiä rahoitusmarkkinoillaan

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/42

Kiinan arvopaperimarkkinoiden valvontakomissio (CSRC) ilmoitti viime viikolla (11.10.), että maa poistaa ulkomaisilta termiinikauppaa, sijoitusrahastoja ja arvopaperikauppaa hoitavilta yrityksiltä niitä Kiinassa koskevat omistusrajoitukset vuonna 2020. Päätös mahdollistaa kokonaan ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten toiminnan näillä sektoreilla.

Kiina on jo aiemmin luvannut poistaa omistusrajoitukset, mutta kauppasota Yhdysvaltojen kanssa näyttää jouduttaneen asian etenemistä ja kannustaneen selkeän aikataulun ilmoittamiseen. Termiinikauppaa hoitavilta yrityksiltä rajoitukset poistuvat 1.1., sijoitusrahastoyrityksiltä 1.4. ja arvopaperikauppaa hoitavilta yrityksiltä 1.12.2020.

Toistaiseksi kyseisillä sektoreilla toimivien ulkomaisten yritysten on pitänyt käyttää kiinalaisten kanssa perustamiaan yhteisyrityksiä. Parin viime vuoden liberalisointitoimien myötä muutama ulkomainen rahoitusalan jätti on jo hankkinut enemmistöosuuden yhteisyrityksestä. Länsiyritysten osuus Kiinan markkinoista on kuitenkin pieni eikä sen uskota kasvavan nopeasti, vaikka kiinnostusta yrityksillä riittää.