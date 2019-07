Venäjän taloudessa kasvanut lähinnä yksityinen kulutus

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/28

Rosstatin tuoreiden tietojen mukaan ensimmäisen neljänneksen vaisu BKT-lukema (kasvua 0,5 % vuodentakaisesta) johtui siitä, että sekä kotimainen kysyntä että vienti kehittyivät samanaikaisesti huomattavasti aiempaa heikommin. Arvonlisäveron korotus vuoden alussa on osaltaan painanut kertaluonteisesti kotimaista kysyntää.

Viennin määrän muutaman vuoden ajan kestänyt huomattava kasvu tasaantui viime vuonna ja kääntyi lieväksi laskuksi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Viennin määrä oli ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen hieman pienempi kuin vuotta aiemmin. Se on kuitenkin kasvanut lähes viidenneksellä vuodesta 2014.

Yksityinen kulutus on toipunut vuoden 2015 putoamisestaan vähitellen viimeisen kahden vuoden aikana. Elpyminen on jatkunut tänä vuonna, joskin tahti hidastui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vähittäiskaupan viime kuukausina verkkaisemmaksi käynyt kasvu viittaa siihen, että kulutuksen elpymistahti on voinut vaimentua edelleen. Yksityistä kulutusta oli ensimmäisellä neljänneksellä puolisentoista prosenttia vuodentakaista enemmän, mutta vieläkin viitisen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Julkisen kulutuksen kasvu pysyi ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden hyvin matalissa lukemissa.

Kiinteät investoinnit elpyivät myös vuoden 2015 romahduksestaan noin kahden vuoden ajan, mutta nousu tasaantui viime vuonna. Viime vuoden loppukuukausien hyvin heikon kehityksen seurauksena investoinnit olivat tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaista pienemmät, ensi kertaa kolmeen vuoteen. Investointeja tehtiin muutama prosentti vähemmän kuin vuonna 2014.

Tavaroiden ja palvelujen tuonti Venäjälle on hieman supistunut muutaman viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tuontia oli määrältään ensimmäisellä neljänneksellä hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin ja noin 14 % vähemmän kuin vuonna 2014.

BKT:n, tuonnin ja kysyntäerien reaalinen kehitys 2014–2019

Lähde: Rosstat.