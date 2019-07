OPEC+ jatkaa tuotannonrajoituksia

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/27

Alkuviikolla OPEC+:ksi kutsuttu öljyntuottajavaltiojoukko sopi tuotannonrajoitusten jatkamisesta ensi vuoden huhtikuuhun asti.

Nyt tehty sopimus vahvistaa joulukuussa tehdyn sopimuksen. Silloin maat sopivat vähentävänsä päivittäistä tuotantoa lokakuun 2018 tasosta yhteensä 1,2 miljoonan barrelin verran eli noin 3 %. Virallisten tilastojen mukaan kokonaistavoite on toteutunut kevään aikana. Sopimus ei ole sitova, vaan perustuu yhteisymmärryksen jatkumiseen. Rajoituksista huolimatta öljytynnyrin hinta on pysynyt noin 60 dollarissa.

Sopijajoukko koostuu Öljynviejämaiden järjestön (OPEC) 14 jäsenvaltiosta ja 10 muusta öljyntuottajavaltiosta. Sen pääkaksikko on Saudi-Arabia ja Venäjä. Kaikkiaan sopimuksen osapuolet hallitsevat pienehköin poikkeuksin Afrikan, Lähi-idän, Keski-Aasian, Uralin, Siperian, Malesian, Meksikon ja Venezuelan öljykenttiä. Venezuelan ja Libyan tuotanto on jo tosin aiemmin romahtanut sekasorron vuoksi. Energiayhtiö British Petroleumin tilastojen mukaan vuonna 2018 maailman öljyntuotannosta OPEC:n osuus oli 42 %, Venäjän 12 % ja muiden OPEC+-jäsenten 7 %.

Ensimmäisen kerran OPEC+ sopi rajoituksista lokakuussa 2016. Sen jälkeen sopimuksen tulkinta on elänyt ja vähennykset on välillä kumottu. Sopimuksen on nähty olevan Saudi-Arabian ja Venäjän vastaus Pohjois-Amerikan liuskeöljyntuotannon kasvuun. Liuskeöljyn tuotantomenetelmien kehityksen ansiosta Yhdysvaltojen öljyntuotanto on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Yhdysvaltain ja Kanadan osuus öljyntuotannosta vuonna 2018 oli 22 %.

Rajoituksista pidättäytynyt Iran ilmoitti tukevansa sopimusta, mutta esitti tyytymättömyytensä Saudi-Arabian ja Venäjän kahdenväliseen yhteistyöhön. Sen mukaan yhteistyö haastaa lähinnä Lähi-idän ja Afrikan maista koostuvan OPEC:n yhtenäisen linjan. Venäjän toimet voidaan nähdä myös osana Venäjän yleistä pyrkimystä solmia tiiviimpiä taloudellisia suhteita Lähi-idän valtioiden kanssa.

Venäjän tuotannonrajoituksia on vauhdittanut Uralilta Keski-Eurooppaan kulkevan Družba-öljyputkiston saastuminen huhtikuussa (ks. BOFIT Viikkokatsaus 21/2019). Tämä on johtanut tilapäisiin tuotannonvähentämisiin. Toisaalta moni venäläinen öljy-yhtiö on ilmaissut tyytymättömyytensä tuotannonrajoitussopimukseen. Valtion omistama suuri öljy-yhtiö Rosneft ei aio sen vuoksi lykätä uusia hankkeitaan.

Maailman öljyntuotanto

Lähde: British Petroleum.