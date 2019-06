Venäjän ja Kiinan presidentit vakuuttivat Pietarin talousfoorumissa tiivistävänsä maiden taloussuhteita

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/24

Presidentti Putin kritisoi kovasanaisesti Yhdysvaltojen viimeaikaisia kauppapoliittisia toimia ja nosti pakotteet kiinalaista teknologiajätti Huaweita vastaan esimerkiksi taloudellisesta itsekkyydestä. Hän varoitti vapaakauppaan pohjautuvan maailmanjärjestyksen murentumisen uhkaavan talouskehityksen ohella maailmanpoliittista vakautta. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi omassa puheenvuorossaan Venäjän ja Kiinan päässeen yhteisymmärrykseen joistakin Silkkitie-projektin ja Euraasian talousliiton yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Alun perin Pietarin talousfoorumilla on yritetty houkutella länsimaisia sijoittajia Venäjälle, mutta Ukrainan sodan ja Krimin laittoman valloituksen seurauksena suuri osa länsimaisista suuryrityksistä on jättänyt tapahtuman viime vuosina väliin. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui Kiinasta ennennäkemätön yli tuhannen hengen delegaatio, minkä Venäjän valtiollinen media painotti osoittavan, että Venäjän talouden uusi suunta on Aasiassa.

Kriittisempiä arvioita Venäjän talouden näkymistä kuultiin päälavan ulkopuolella. Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja, entinen valtiovarainministeri Aleksei Kudrin arvioi Venäjän talouskasvun jäävän tulevina vuosina alle kahteen prosenttiin ilman rakenteellisia uudistuksia etenkin riippumattoman oikeuslaitoksen kehittämiseksi. Kudrinin mukaan Venäjän federaation suojelupalvelu teetti kyselyn, jonka mukaan yli 55 % ei luota oikeuslaitoksen toimintaan ja 70 % pitää liiketoiminnan harjoittamista vaarallisena.