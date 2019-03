Kiinan ulkomaankauppa supistui tammi-helmikuussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/11

Tullin mukaan tavaravienti oli tammi-helmikuussa 350 mrd. dollaria eli 5 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuontia kertyi 310 mrd. dollaria ja se supistui lähes 3 %. Ulkomaankaupan ylijäämä supistui 10 mrd. dollaria vuotta aiemmasta ja oli 40 mrd. dollaria. Juaneissa mitattuna sekä vienti että tuonti olivat tammi-helmikuussa suurin piirtein saman suuruisia kuin vuosi sitten.

Tammi-helmikuussa viennin dollariarvo väheni etenkin Yhdysvaltoihin (lähes 15 % vuotta aiemmasta). Vienti EU:hun ja ASEAN-maihin oli edelleen hienoisessa kasvussa, mutta kasvuvauhti on hidastunut selvästi. Tuotteittain tarkasteltuna eniten on supistunut puhelinten (-24 %) vaatteiden (-15 %) ja kenkien ( 11 %) vienti. Myös muiden sähkölaitteiden kuin puhelinten vienti on supistunut. Mikropiirien ja öljyjalosteiden vienti oli noin 20 prosentin kasvussa.

Kiina toi tammi-helmikuussa Yhdysvalloista tavaraa 35 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonti on supistunut selvästi myös ASEAN maista (-10 %) ja Koreasta ( 14 %). Tuonti EU:sta kasvoi muutaman prosentin. Tuonti monista raaka-ainetuottajamaista, kuten Venäjältä, kasvoi vahvasti.

Teollisuuden vientitilaukset heikkenivät edelleen helmikuun ostopäällikkökyselyssä, mikä viittaa heikkoon vientinäkymään lähikuukausina.