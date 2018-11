Kiinassa asuntojen hintojen nousu tasaantunut

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/47

Kiinteistömarkkinayritys SouFunin mukaan asuntojen keskihinta on kiinalaiskaupungeissa ollut viimeiset kuukaudet noin 16 600 juania/m2 (1 800 EUR), mikä on 5 % enemmän kuin vuosi sitten. Neljässä tärkeimmässä kaupungissa hintakehitys on tänä vuonna ollut maltillista. Pekingissä asuntojen keskineliöhinta oli lokakuussa 42 500 juania (6 000 EUR).

Asuntojen hintakehitys vaihtelee suuresti kaupungeittain. SouFunin 99 kaupungin otoksessa joissain kaupungeissa hinnat ovat viimeisen kolmen kuukauden aikana olleet keskimäärin hieman vuodentakaista alemmat, kun taas eräissä muissa kaupungeissa ne ovat yli viidenneksen korkeammat kuin vuosi sitten. Osin erot heijastavat alueellisia eroja asuntokaupan sääntelyssä, sillä sääntelyn kiristyessä alueella sijoitusasuntojen ostajat siirtyvät muihin kaupunkeihin.

Asuntojen myynnin kasvu on neliöillä mitaten hidastunut pariin prosenttiin, mutta uusien rakennuskohteiden määrä on kasvanut nopeasti vuosikymmenen alun huipputasolle. Kysynnän kasvun hidastuminen voi johtaa hintojen laskupaineisiin. Jos hinnat kääntyvät laskuun, vaarana on myös jo myytyjen mutta tyhjillään olevien asuntojen tulo myyntiin. Tällaisia asuntoja on Kiinassa paljon, joidenkin arvioiden mukaan 10–20 % asuntokannasta. Hintojen lasku vaikeuttaisi velkaisten kiinteistörakentajien tilannetta, sillä Financial Timesin mukaan niiden on lyhennettävä ensi vuonna 385 mrd. juanin (55 mrd. USD) arvosta kotimaisia velkoja ja yli 14 mrd. dollarin edestä ulkomaisia lainoja.

Asuntojen hintakehitys kiinalaiskaupungeissa

