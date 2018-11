Venäjä ja Turkki juhlivat Mustanmeren kaasuputki-hankkeen edistymistä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/47

Turkish Stream -nimen saanut uusi kaasuputki kulkee Mustanmeren pohjassa Krasnodarin alueelta Istanbulin länsipuolelle. Sunnuntaina 19.11. maiden presidentit juhlistivat Istanbulissa putken merenalaisen osan valmistumista. Turkin puolella rakennustyöt jatkuvat vielä, putken on tarkoitus olla käyttövalmis ensi vuoden lopulla.

Turkki ostaa Gazpromilta vuosittain noin 30 mrd. m3 maakaasua, josta nykyään noin puolet voidaan toimittaa suoraan Turkkiin tulevaa Blue Stream -putkea myöten ja loput Ukrainan, Romanian ja Bulgarian kautta. Uuden reitin kapasiteetti on alkuvaiheessa 17 mrd. m3.

Gazprom rakentaa myös kahta muuta merkittävää vientiputkea: Siperian voimaa Kaukoidässä ja Nord Stream 2:a Itämerellä. Siperian voima on yhteensä noin 3 000 km mittainen putkisto, jonka rakentamisesta sovittiin 2014. Putken on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä, ja kaasutoimitukset Kiinaan alkanevat vuonna 2020. Vientiputken suunniteltu kapasiteetti on 38 mrd. m3 vuodessa, ja se avaa venäläiselle maakaasulle aivan uuden markkinan Kiinaan.

Itämeren pohjaan laskettava Nord Stream 2:n on määrä kaksinkertaistaa nykyisen Nord Stream kaasuputken 55 mrd. m3:n vuosittainen kuljetuskapasiteetti. Putken lasku aloitettiin syyskuussa ja myös sen on suunniteltu olevan käyttövalmis vuoden 2019 lopulla. Kaikkien näiden suurhankkeiden valmistuminen yhtä aikaa mahdollistaisi melkoisen muutoksen Venäjän kaasun vientireiteissä vuoden 2020 aikana.