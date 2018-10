Kauppakiistat panneet vauhtia Kiinan pysähdyksissä olleisiin talousuudistuksiin

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/41

Viranomaiset ovat kesän aikana tehneet uudistuksia, jotka helpottavat ulkomaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille. Uudistukset sisältävät sijoittamisen helpottamista ja tuontitullien laskuja.

Heinäkuun lopulla tuli voimaan päivitetty ns. negatiivinen lista toimialoista, joilla ulkomaalaisomistus on rajoitettu tai kokonaan kielletty. Uudessa listassa on 48 toimialaa, kun aiemmin niiden määrä oli 63. Tähän liittyen viranomaiset ilmoittivat elokuussa, että ulkomaisilta pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä on poistettu omistusrajoitukset ja niitä kohdellaan kotimaisten yhtiöiden tapaan. Omistusrajoitukset on uutistietojen mukaan poistettu myös auto-, laiva- ja lentokoneteollisuudelta. Kesäkuun alussa viranomaiset ilmoittivat poistavansa valtiontuet uusilta aurinkovoimaprojekteilta, mikä tervehdyttää alaa ja helpottaa kauppapolitiikkaa.

Vaikka tullitasot Yhdysvaltojen-kaupassa ovat nousseet, muita tulleja on alennettu. Heinäkuun alusta laskettiin kulutustavaroiden keskimääräistä tullia 15,7 prosentista 6,9 prosenttiin. Marraskuun alussa on luvassa lisää tullien alennuksia mm. kone- ja laitetuonnille, mikä yhdessä heinäkuun tullinalennusten kanssa laskee keskimääräisen tullitason viime vuoden 9,8 prosentista 7,5 prosenttiin. EU:n tullitaso oli viime vuonna 5,1 %, Yhdysvaltojen 3,4 % ja Venäjän 6,7 %.

Uudistuspolitiikkaa tukee se, että viennin ja kasvun hidastumisesta huolestuneet alueet pyrkivät omilla toimillaan houkuttelemaan ulkomaisia investoijia. South China Morning Post raportoi syyskuussa Guangdongin provinssin, joka on Kiinan vientiteollisuuden keskus, poistaneen ulkomaalaisia koskeneet omistusrajoitukset useilta korkean teknologian aloilta ja on luvannut myös muita kannustimia.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistojen kärjistyminen on tuonut uutta puhtia reformeihin, joiden tekemistä on viivytelty pitkään. Markkinoiden avaamispäätösten merkitystä varjostaa se, että länsiyritysten mukaan kiinalaisviranomaiset ovat viime aikoina monin muin toimin hankaloittaneet niiden toimintamahdollisuuksia. Keskeisessä kiinalaisten valtionyritysten etuoikeuksien karsimisessa ollaan vielä kaukana yhteisymmärryksestä ja tavoitteista.