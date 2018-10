Venäjän tuonnin kasvu pysähtyi ja pääomavirta ulkomaille kasvoi

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/41

Maksutaseen ennakkotietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin arvo kasvoi heinä-syyskuussa lähemmäs 30 % vuotta aiemmasta. Vientituloja kasvatti lähinnä öljyn hinnan nousu. Tavara- ja palvelutuonnin menojen vuosikasvu sen sijaan pysähtyi heinä-syyskuussa ja tammi-syyskuun kasvu jäi viiteen prosenttiin.

Ulkomaankaupan suuri ylijäämä selittyy tavanomaiseen tapaan tavarakaupan ylijäämällä. Palvelukaupan taseen alijäämä oli sama kuin vuotta aiemmin. Vaihtotase oli vahvasti ylijäämäinen, ja tammi-syyskuussa sitä kertyi 76 mrd. dollaria. Neljän viimeisen vuosineljänneksen ylijäämä oli noin 5,5 % BKT:stä.

Yksityistä pääomaa virtasi heinä-syyskuussa nettomääräisesti ulkomaille arviolta 19 mrd. dollaria, mikä kasvatti tammi-syyskuun ulosvirtauksen 32 mrd. dollariin (vuosina 2016−17 virta oli koko vuoden osalta keskimäärin hieman yli 20 mrd. dollaria). Suoria sijoituksia ulkomailta yrityssektorille (pl. pankit) tuli tammi-syyskuussa poikkeuksellisen vähän, vain 2,4 mrd. dollaria. Venäläisten yritysten ulkomaille tekemien suorien sijoitusten arvo oli 17 mrd. dollaria, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Pankkien ulkomainen velka on vähentynyt tänä vuonna edelleen hieman nopeammin kuin yritysten velka. Vuoden puolivälissä venäläisten pankkien ulkomainen velka oli 95 mrd. dollaria. Viimeksi niillä on ollut näin vähän velkaa vuonna 2006.