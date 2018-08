Uusia tuontitulleja voimaan Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvotteluiden jatkumisesta huolimatta

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/35

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut jatkuivat 22.–23.8. varaministeritason tapaamisella Washingtonissa. Neuvottelut eivät tuoneet edistystä tilanteeseen. Tapaamisen toisena päivänä Yhdysvallat asetti jo aikaisemmin uhkaamansa 25 prosenttiyksikön korotukset tulleihin, jotka koskevat 16 mrd. arvosta kiinalaistuontia.Kiina vastasi välittömästi asettamalla dollarimääräisesti yhtä suuren erän yhdysvaltalaistuontia tuontitullikorotusten alle.

Seuraavaksi Yhdysvalloissa on prosessissa tuontitullien korotukset 200 mrd. dollarin arvoiselle erälle kiinalaistuontia. Tuotelista on parhaillaan kuulemisprosessissa, joka päättyy 5.9. Jos listan osalta tullikorotukset astuvat myöhemmin syyskuussa voimaan, Kiina on luvannut vastata asettamalla tullikorotukset koskemaan 60 mrd. dollarin arvosta yhdysvaltalaistuontia.

Vaikean kauppapoliittisen tilanteen keskellä Kiina on pysäyttänyt juanin heikkenemisen ainakin hetkellisesti, ja se on vahvistunut dollaria vastaan elokuun puolivälin pohjilta jo pari prosenttia. Kiinan keskuspankki palautti elokuussa vuoden alussa poistetun ns. vastasyklisen tekijän juanin viitekurssin määrittelykriteereihin, mikä auttaa torjumaan heikkenemistä. Torstaina 30.8. yhdellä dollarilla sai 6,83 juania.