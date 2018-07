Juanin heikkeneminen jatkunut heinäkuussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/30

Viime viikolla nähtiin suurin kuukausimuutos juanin dollarikurssissa vuoden 2005 tiukasta dollarikytköksestä luopumisen jälkeen. Torstaina 26.7. juan oli dollaria vastaan lähes 6 % heikompi kuin kesäkuun alussa. Dollarin kauppapainoinen kurssi on samalla aikavälillä pysynyt ennallaan. Samoin euroa vastaan juan on heikentynyt 6 % kesäkuun alusta. Juanin kauppapainotettu kurssi (NEER) on suunnilleen vuoden alun tasollaan.

Kurssimuutokset ovat silti maltillisia. Tänä vuonna juanin keskimääräinen päivämuutos dollaria vastaan on ollut 0,2 %, verrattuna esim. jenin sekä euron 0,4 ja ruplan 0,6 prosenttiin.

Juanin heikkeneminen on kiristänyt myös kauppapoliittista neuvottelutilannetta. Presidentti Trump syytti viime viikolla Kiinaa valuutan keinotekoisesta heikentämisestä viennin tukemiseksi. Kiinan ulkoministeriön mukaan heikkeneminen johtuu markkinatekijöistä, eikä Kiinalla ole aikomuksia devalvoida valuuttaansa viennin edistämiseksi.

Valuuttakurssikehitykseen vaikuttaa vahvan dollarin lisäksi Kiinan kotimarkkinoiden tilanne. Yhdysvaltojen jatkaessa koronnostojaan Kiina on keventänyt rahapolitiikkansa viritystä markkinaepävarmuuksien kasvaessa kasvun tukemiseksi.

Toisaalta viranomaiset eivät ole puuttuneet juanin heikkenemiseen samoin kuin kesän 2015 minidevalvaation jälkeen. Valuuttaviranomaisen SAFE:n mukaan pääoman ulosvirtauspaineet ovat nyt huomattavasti pienemmät kuin tuolloin. Tarvittaessa Kiinalla on keinot puuttua juanin heikkenemiseen.

Juanin kurssikehitys suhteessa dollariin ja euroon

Lähteet: Reuters ja EKP.