Juan on vahvistunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/23

Juanin nimellinen kauppapainoinen valuuttakurssi (NEER) on nyt kesäkuun ensimmäisellä viikolla noin 3 % vahvempi kuin tammikuun alussa. Vahvistuminen on jatkoa jo yli vuoden kestäneelle kehitykselle, jonka aikana juan on kauppapainoisesti vahvistunut lähes 6 %.

Yhdysvaltain dollari on huhtikuun puolesta välistä vahvistunut kauppapainoisesti noin 4 %. Joissain nousevissa talouksissa vahvempi dollari ja korkotason nousu Yhdysvalloissa ovat heikentäneet kotimaan valuuttoja, nostaneet inflaatiota ja aiheuttaneet paineita pääoman ulosvirtaukselle. Kiinassa juan on pysynyt dollaria vastaan kuitenkin suhteellisen vakaana, heikentyen huhtikuun puolivälistä vain reilun prosentin.

Euron heikkeneminen erityisesti Italian epäselvien hallitusneuvotteluiden myötä nosti juanin eurokurssia parhaimmillaan toukokuun lopulla lähes 4 % vahvemmaksi kuin huhtikuun puolivälissä. Näin juanin kauppapainoinen valuuttakurssi vahvistui toukokuussa kokonaisuudessaan vain aavistuksen.

Juanin kurssikehitys dollaria, euroa ja tärkeimpien kauppakumppaneiden valuuttoja (NEER) vastaan

Lähteet: J.P. Morgan, EKP ja Macrobond