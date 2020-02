Koronaepidemian rajoitustoimet vaikuttavat huomattavasti yritysten toimintaan Kiinassa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/08

Kiinassa ollaan pikkuhiljaa palaamassa töihin Hubein maakunnan ulkopuolella, joka pysyy suljettuna vielä ainakin kuluvan viikon. Tuotantoa on alettu käynnistää asteittain viime viikolta (10.2.) lähtien. Käytännössä tuotantolaitosten avaaminen on kuitenkin ollut hankalaa siihen tarvittavien tarkastusten, lupien ja suojavarusteiden takia. Tilanne ja viranomaisten ohjeistus vaihtelevat huomattavasti eri alueiden välillä.

Matkustusrajoitukset ja karanteenit ovat estäneet siirtotyöläisiä palaamasta uudenvuoden loman jälkeen työpaikalle. Liikenneministeriön arvion mukaan vain noin neljännes siirtotyöläisten töihin palaamiseksi tekemistä 300 miljoonasta matkasta oli tehty viime viikolla ja kolmannes ei pääse palaamaan ennen maaliskuuta. Jonkinlaiset liikkumisrajoitukset koskevat jopa puolta Kiinan väestöstä. Kotimaan matkustajamäärät (tie-, rautatie-, lento- ja laivaliikenteessä) ovat viime viikkoina olleet 80 % vuodentakaista pienemmät. Ulkomaiset lentoyhtiöt ovat peruneet Kiinan-lentojaan maalis- tai huhtikuun loppuun asti, mikä vaikuttaa myös rahtikuljetuksiin.

Talouden aktiviteetin vähyydestä kertoo myös se, että hiilenkulutus suurissa energiantuotantolaitoksissa on noin 40 % normaalitasoa pienempi. Kiinan suuret satamat kertovat kyselyssä käyttöasteensa olevan 20–50 % normaalia pienempi.

Tilanne on vaikuttanut huomattavasti myös ulkomaisiin yrityksiin. Amerikkalainen kauppakamari Shanghaissa teki kaupungissa ja sen lähialueilla toimiville jäsenyrityksilleen kyselyn 11.–14.2. epidemian vaikutuksista. Lähes puolet yrityksistä kertoi, että koronaepidemia on jo vaikuttanut niiden kansainvälisiin tuotantoketjuihin. Vastaajista 78 % kärsii työvoimapulasta ja yrityksiltä puuttui myös suojavarusteita paikalla oleville työntekijöilleen.

Business Finland toteutti 7.–14.2. kyselyn epidemian vaikutuksista suomalaisyrityksiin. 39 % yrityksistä näki tilanteella olevan kielteinen vaikutus liikevaihtoon puolen vuoden horisontilla ja noin viidenneksellä se on aiheuttanut pulaa raaka-aineista tai komponenteista. Vaikka suurin osa vastaajista on pienyrityksiä, neljännes on jo tehnyt tai on tekemässä muutoksia alihankintaverkostoonsa.

Kriisi on herättänyt monet yritykset ja toimialat huomaamaan Kiina-riippuvuutensa ja harkitsemaan tuotantoketjujen hajauttamista. Monilla aloilla tuotantoketjujen siirtyminen pois Kiinasta on jo pitkään ollut käynnissä tuotantokustannusten kasvaessa ja kehitystä on jouduttanut Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan aiheuttamat tullikorotukset.