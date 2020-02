Venäjän suurin pankki Sberbank siirtyy keskuspankilta valtion omistukseen

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/09

Tällä hetkellä puolet Moskovan pörssissä listatun Sberbankin osakkeista on keskuspankin hallussa. Omistusjärjestely on erikoinen, sillä keskuspankki on myös Venäjän pankkivalvoja. Hallitus ehdottaa nyt, että keskuspankki myy omistuksensa finanssiministeriölle. Kyseessä on merkittävä kauppa, sillä Sberbankin osuus koko Venäjän pankkisektorin taseesta on noin 30 %.

Sberbankin myyntiä koskevat lakiehdotukset vietiin Duuman käsittelyyn perjantaina 17.2. Lakien käsittelypäivää ei vielä ole päätetty, mutta niiden läpimenoa pidetään varmana. Ehdotuksen mukaan finanssiministeriö ostaa keskuspankin omistamat Sberbankin osakkeet vuosina 2020—2021. Keskuspankin hallussa olevan osakepotin kauppahinnan arvellaan olevan noin 40 mrd. dollaria, ja kauppa rahoitetaan Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoilla. Tällä hetkellä rahastolla on omistuksia kolmessa suuressa venäläisessä pankissa (VTB, Rosselhozbank ja Gazprombank).

Myyntitulot kasvattavat keskuspankin voittoa, josta suurin osa tilitetään valtiolle. Lakiehdotuksen mukaan keskuspankki tilittää myyntitulot valtiolle vuosien 2020—2023 aikana. Nämä tulot kasvattavat budjetin öljysektorista riippumattomia tuloja, joiden käyttöä voimassaoleva budjettisääntö ei rajoita. Siksi myyntioperaatiolla voidaan rahoittaa budjettimenojen kasvua lähivuosina.