Koronaviruksen vaikutukset Venäjän talouteen toistaiseksi rajallisia

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/07

Koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia Venäjän talouteen on vaikea arvioida, koska epidemian kestosta ja laajuudesta ei vielä ole varmuutta. Nykytilanteen valossa kokonaistaloudellisten vaikutusten odotetaan jäävän pieniksi. Epidemian pitkittyminen voisi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä riskejä myös Venäjän talouskehitykselle maailmantalouden tilanteen heikentymisen myötä.

Venäjällä koronavirustartuntoja on todettu kahdella Kiinan kansalaisella, jotka on kuitenkin jo kotiutettu sairaalasta. Viruksen leviämisen estämiseksi Venäjä on mm. sulkenut Kiinan-vastaisen rajansa henkilöliikenteeltä, rajoittanut Venäjän ja Kiinan välistä lentoliikennettä sekä peruuttanut kiinalaisten turistiryhmien viisumivapauden.

Koronavirus on aiheuttanut viime viikkoina epävarmuutta kansainvälisillä markkinoilla. Se näyttää heijastuneen myös Venäjälle, mutta markkinareaktiot ovat olleet maltillisia. Rupla on heikentynyt 4 % suhteessa dollariin ja pörssi-indeksi RTS on laskenut prosentin vuoden alkuun verrattuna.

Raaka-ainemarkkinoilla Urals-öljyn hinta on laskenut lähes 20 % vuoden alusta ja myös monien metallien hinnat ovat pudonneet. Venäjän öljyn, maakaasun ja metallien viennin arvo vastasi viime vuonna noin 17 % maan BKT:stä. Tuoreimpien öljyfutuurien perusteella öljyn keskimääräinen tynnyrihinta asettuisi tänä vuonna 55 dollarin tuntumaan. Venäjän tämän vuoden budjetti on laadittu hieman ylijäämäiseksi budjettisäännön mukaisella 42 dollarin tynnyrihinnalla.

Venäjän matkailualalla viruksen vaikutukset ovat jo näkyneet, kun kiinalaisten turistien määrä on vähentynyt. Kiinalaiset ovat yksi suurimmista turistiryhmistä Venäjällä. Venäjän matkailualan järjestön mukaan toimiala menettää noin 40–50 miljoonan dollarin tulot kuukaudessa, jos kiinalaisten helmi-maaliskuun ryhmämatkat perutaan. Venäjän koko matkailuvientitulot olivat viime vuonna 11 mrd. dollaria (0,6 % BKT:stä). Matkailualan lisäksi epidemia on vaikeuttanut eräiden venäläisten autotehtaiden komponenttitoimituksia ja vähittäiskauppaketjujen hedelmä- ja vihannestoimituksia Kiinasta.

Öljyn hinta laskenut ja rupla heikentynyt hieman alkuvuonna

Lähde: Reuters.