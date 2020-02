Rahapolitiikan keventäminen jatkuu Venäjällä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/07

Keskuspankki laski avainkorkoaan jälleen hieman helmikuun kokouksessaan. Avainkorko on nyt 6 %, kun kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 2,4 % vuotta aiemmasta. Inflaatio on viime kuukausina hidastunut keskuspankin odotuksia nopeammin Venäjän vaatimattoman talouskasvun ja ruplan vahvistumisen vuoksi. Tänä vuonna inflaatiota painaa lisäksi viime vuoden arvonlisäveronkorotuksen pohjavaikutus.

Pääjohtaja Nabiullina viestitti selvästi rahapolitiikan myös jatkuvan kevyenä. Hänen mukaansa korkoa lasketaan todennäköisesti jälleen seuraavassa kokouksessa ja silloin rahapolitiikasta tulee elvyttävää aiemman neutraalin sijasta. Keskuspankki piti kuitenkin ennallaan tämän vuoden BKT-ennusteensa (1,5–2 %) ja inflaatioennusteensa (3,5–4 %).

Avainkoron laskeva trendi on jatkunut Venäjällä käytännössä jo viisi vuotta. Korkoa jouduttiin nostamaan tuntuvasti vuoden 2014 lopulla öljyn hinnan romahduksen ja geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Nyt korko on alimmillaan sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan. Samalla myös luottojen korot ovat jälleen laskeneet historiallisesti matalalle tasolle. Yli vuoden pituisten ruplamääräisten yritysluottojen keskimääräinen korko painui marraskuussa alle 9 prosenttiin.

Kun Venäjän talouskasvu on viime vuosina ollut vaimeaa, on Venäjän hallinnossa kasvupolitiikasta vastuussa olevan talousministeriön johdolla kritisoitu keskuspankkia vitkuttelusta rahapolitiikan keventämisessä. Myös uusi talouskysymyksistä vastaava ensimmäinen varapääministeri Belousov on kannattanut löysempää rahapolitiikkaa. Kriitikoiden mukaan rahoituskustannusten aleneminen vauhdittaisi investointien vaatimatonta kasvua. Keskuspankki taas on korostanut rakenteellisten ongelmien merkitystä investointeja rajoittavana tekijänä Venäjällä.

Keskuspankin rahapoliittinen linja on saanut tukea presidentti Putinilta, joka tammikuun puheessaankin korosti maltillisen inflaation tärkeyttä talouden vakauden kannalta. Inflaatio on myös kyselytutkimuksissa toistuvasti yksi kansalaisia eniten huolestuttavista talouskysymyksistä. Keskuspankin kurinalaisen rahapolitiikan tuella kuluttajahintojen nousu on viime vuosina saatu suitsittua Venäjälle historiallisen matalalle tasolle.

Venäjän inflaatio ja avainkorko historiallisen matalalla

Lähde: Macrobond.