Kiinalaisten reaalitulojen nousu hidastunut, tuloerot valtavat

Kiinan tilastoviraston mukaan kaupunkialueilla kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat nousseet reilun viiden prosentin vauhtia kuluvana vuonna. Reaalitulojen nousu näyttää jäävän tänä vuonna hitaimmaksi 2000-luvulla.

Hidastuminen on pitkälti seurausta inflaation kiihtymisestä, sillä käytettävissä olevien nimellistulojen nousu on pysynyt useamman vuoden vakaasti 8 prosentissa, niin myös kuluvana vuonna. Kehitykseen lienee vaikuttanut myös se, että tuloverotusta kevennettiin noin vuosi sitten ja tuloverovähennyksiä lisättiin vuoden vaihteessa. Keskimääräinen henkeä kohti laskettu kuukausitulo oli tammi-syyskuussa kaupunkialueilla 3 550 juania kuussa (460 euroa) ja maaseudulla 1 290 juania kuussa (167 euroa).

Tuloerot kiinalaisten välillä ovat huikean suuret. Tuloeroja mittaava Gini-indeksi on Kiinan virallisten arvioiden mukaan 0,47 eli kansainvälisesti verrattuna erittäin korkea. Virallisiin lukemiin ei kuitenkaan oteta mukaan suurta joukkoa Kiinan kaikkein suurituloisimmista. Jos heidät laskettaisiin mukaan, YK:n alaisen WIDERin selvityksen mukaan Kiinan tuloerot olisivat maailman suurimpien joukossa (0,65).

Tulojen nousu sekä varallisuushintojen, etenkin asuntojen arvon, kohoaminen ovat vaurastuttaneet kiinalaisia. Credit Suissen tuoreen varallisuusraportin mukaan kiinalaisen aikuisen keskimääräinen (mediaani) varallisuus oli 9 000 dollaria vuonna 2010, ja se oli noussut kesäkuun 2019 lopussa lähes 21 000 dollariin. Kiinalaisten varallisuus vastaa karkeasti Puolan tasoa ja runsasta kolmannesta suomalaisten (56 000 dollaria) aikuisten varallisuudesta.

Suurista tuloeroista huolimatta varallisuuserot ovat Kiinassa Credit Suissen mukaan selvästi pienemmät mitä keskimäärin muissa maissa. Lähes miljardin kiinalaisen varallisuus on alle 100 000 dollaria. Runsaalla 4 miljoonalla kiinalaisella on yli miljoonan dollarin varallisuus ja vain Yhdysvalloissa on enemmän rikkaita kuin Kiinassa.

Pitkään jatkuneen palkkojen ja muiden tuotantokustannusten nousun myötä Kiina ei ole enää vähään aikaan ollut varsinainen halpatuotantomaa. Tehdasteollisuudessa palkat ovat monia muita Etelä- ja Kaakkois-Aasian maita huomattavasti korkeammat ja työvoimavaltaista tuotantoa on siirtynyt kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi pois Kiinasta. Kauppasota on osaltaan vauhdittanut tuotannon siirtämistä.