Venäjän valtaeliitin kilpailun vaikutusvallasta arvioidaan heijastuvan aiempaa enemmän instituutioiden toimintaan ja välillisesti talouteen

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/23

Duuman entistä aloitteellisempi rooli lainsäädäntötyössä sekä turvallisuuspalveluiden ja valtionyritysten aiempaa kiivaampi keskinäinen kilpailu ovat asiantuntijoiden mukaan esimerkkejä Venäjän muuttuvasta sisäisestä voimatasapainosta, joka heijastelee eliitin kulissien takaista kilpailua ja varautumista Putinin presidenttikauden päättymiseen vuonna 2024.

Poliittisen vallan hajautuminen ilmenee asiantuntijoiden mukaan sekavina tilanteina, joista Baring Vostok -yhtiön johtajan Michael Calveyn ja viiden muun liikemiehen maaliskuinen pidätys on viimeisin esimerkki. Calveya syytetään miljardien ruplien kavalluksesta, mutta hän pääsi epätyypillisesti tutkintavankeudesta kotiarestiin odottamaan oikeudenkäyntiä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peškov toivoi tällä viikolla julkisesti, että Calvey ja muut syytetyt vapautettaisiin. Viranomaisten epäjohdonmukainen toiminta kielii asiantuntijoiden mukaan koordinaation puutteesta.

Yksi presidentti Putinin pitkäaikaisia tavoitteita on ollut luoda tiukan keskitetty, hierarkkinen vallan vertikaali. Tarkkailijoiden mukaan järjestelmä on ollut riippuvainen ylimmän johdon mikromanageroinnista: Kaikki mikä ei ollut erikseen sallittu, oli kielletty. Nyt asetelma on kääntymässä toisinpäin eikä Kreml enää yhtä hanakasti ohjaa muiden instituutioiden toimintaa. Tämä heikentää viranomaistoiminnan ennakoitavuutta. Turvallisuusneuvostosta arvioidaan kehittyneen pääasiallinen vallankäyttäjä, jossa valtaeliitin kärkinimet kokoontuvat päättämään niin turvallisuuteen kuin talouteen liittyvistä kysymyksistä.