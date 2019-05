Trumpin uudet tullikorotukset varjostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/19

Yhdysvaltojen kauppaedustajan toimisto ilmoitti keskiviikkona (8.5), että se korottaa syyskuussa asettamansa 10 prosentin lisätullit kiinalaistavaroiden tuonnille (vuositasolla 200 mrd. USD) 25 prosenttiin perjantaina (10.5.). Kiina on luvannut vastatoimia, jos Yhdysvallat toteuttaa tullien korotukset. Viimeisten käänteiden vaikutus kauppaneuvottelujen jatkoon jää nähtäväksi, sillä maiden pääneuvottelijoiden on määrä jatkaa keskusteluja tänään (9.5.) Washingtonissa.

Neuvottelutilanteen käänne tuli yllätyksenä, sillä osapuolten mukaan neuvotteluissa on viime kierroksilla saavutettu edistystä. Pääneuvottelijat tapasivat viimeksi viime viikolla (1.5.) Pekingissä. Kuitenkin jo sunnuntaina (5.5.) presidentti Trump uhkasi Kiinaa tullikorotuksilla, jotka nyt siis näyttävät toteutuvan. Trump uhkasi sunnuntaina asettaa tarvittaessa 25 prosentin lisätullit myös toistaiseksi lisätulleista vapaalle kiinalaistuotteiden tuonnille (vuositasolla 290 mrd. USD).

Tullien korotuksia neuvottelujen tässä vaiheessa Yhdysvallat perustelee sillä, että neuvottelijoiden mukaan Kiina on peräytynyt sen aiemmilla neuvottelukierroksilla tekemistä sitoumuksista. Keskeinen asia näyttäisi olevan se, että Kiina ei ole valmis muuttamaan lainsäädäntöään, vaan haluaa toimeenpanna kauppaneuvotteluissa sovittavat muutokset hallinnollisilla toimilla. Tämä vaikeuttaisi sopimuksen toimeenpanon seurantaa eikä riittäisi aluetasolla harjoitettavien käytäntöjen muuttamiseen.

Neuvotteluista on annettu erittäin niukasti konkreettista tietoa. Lehtitietojen perusteella toukokuun alkuun mennessä jonkinlainen yksimielisyys olisi jo saavutettu mm. teknologian pakkosiirtoa, tekijänoikeuksia, kyberturvallisuutta ja joissakin Kiinan markkinoiden avaamista koskevissa kysymyksissä. Avoimena on kuitenkin vaikeita kysymyksiä kuten nykyisten tariffien poistamisaikataulu, tiedon vapaa liikkuminen ja amerikkalaisten pilvipalveluita tuottavien yritysten pääsy Kiinaan. Yksi vaikeimmista avoimista kysymyksistä on kiinalaisten valtionyritysten ja valtiontukien aiheuttamat kilpailuvääristymät. Nyt näyttää myös siltä, että aikaisemmin saavutettu yksimielisyys sopimuksen toimeenpanon valvonnan järjestämisestä olisi kariutumassa Kiinan haluttomuuteen muuttaa lainsäädäntöään amerikkalaisten toivomalla tavalla.

Kauppaneuvotteluissa on kysymys Kiinan jo WTO-neuvotteluissa vuonna 2001 antamien markkinoiden avaamista koskevien lupausten lunastamisesta ja sen epäreilujen kauppaa ja investointeja koskevien käytäntöjen muuttamisesta. Reformit koskettaisivat syvällisesti Kiinan nykyjärjestelmää, joten jo alkuun oli selvää, että kauppaneuvotteluista tulee vaikeat. Kun taustalla on vielä suurvaltakilpailu, tämä viikko tuskin tuo sellaista ratkaisua, joka poistaisi kauppapoliittiset jännitteet ja niistä johtuvan epävarmuuden.