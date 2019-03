Kazakstanin presidentti luopui virastaan

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/13

Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien Kazakstania hallinnut 78-vuotias Nursultan Nazarbajev ilmoitti yllättäen 19.3. luopuvansa presidentinvirasta. Parlamentin ylähuoneen puhemies Kasym-Žomart Tokajev hoitaa presidentin virkaa ensi vuonna päättyvän kauden loppuun asti. Täydellisen eläköitymisen sijaan Nazarbajev jatkaa turvallisuusneuvoston puheenjohtajana ja puolueensa puheenjohtajana. Vaikutusvallan säilymisestä kertoo myös se, että virkaan astuneen Tokajevin aloitteesta Kazakstanin pääkaupungin nimi muutettiin Astanasta Nur-Sultaniksi.

Koska Kazakstan on paljolti kuivaa autiomaata, sen 18 miljoonaa asukasta asuu lähinnä pohjoisessa vehreällä arolla tai etelässä vuoriston rinteillä. Reilu puolikas asukkaista on kazakkeja, mutta pohjoisilla aroalueilla asuu miljoonia venäläisiä. Osin mittavien luonnonvarojen ansiosta Kazakstanin elintaso on Keski-Aasian muista maista poiketen suunnilleen Venäjän tasolla. Kazakstan kuuluu Venäjän, Valko-Venäjän, Armenian ja Kirgistanin kanssa Euraasian talousliittoon.