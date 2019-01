Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelut herättivät toiveikkuutta

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/02

Maiden väliset kauppaneuvottelut käytiin Pekingissä 7.–9.1., missä etsittiin vastauksia maiden välejä hiertäneisiin kysymyksiin. Alun perin kaksipäiväiseksi suunniteltuja neuvotteluja jatkettiin yhdellä päivällä.

Osapuolet eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet läpimurroista. Yhdysvaltojen mukaan neuvotteluissa käytiin läpi keinoja, millä päästäisiin reiluun kaupankäyntiin, vastavuoroisuus toteutuisi ja kauppa olisi aiempaa tasapainoisempaa. Keskustelua käytiin pakotetuista teknologian siirroista, IPR-kysymyksistä, erilaisista kaupan esteistä ja kyberasioista. Myös Kiinan lupausten vieminen paperilta käytäntöön oli esillä. Kiinalaiset ovat tyytyneet toteamaan, että keskustelua käytiin hyvässä hengessä ja niitä tullaan jatkamaan.

Jos neuvotteluissa ei löydetä sopua maaliskuun alkuun mennessä, Yhdysvallat on ilmoittanut nostavansa lisätulleja 10 prosentista 25 prosenttiin niiden kiinalaistuotteiden osalta, joille asetettiin 10 prosentin lisätulli syyskuussa. Uhan alla olevien tuotteiden tuonnin arvo oli 2017 noin 200 mrd. dollaria, mikä on noin 40 % Yhdysvaltojen tavaratuonnista Kiinasta. Lisäksi Yhdysvallat asetti jo kesällä 25 prosentin lisätullit kiinalaistavaroille, joiden tuonnin arvo oli 50 mrd. dollaria vuonna 2017. Kiina on vastannut lisätulleihin omilla amerikkalaistuotteille asetetuilla lisätulleilla.