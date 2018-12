Kiinan ulkomaankaupan kasvu hidastui selvästi marraskuussa samalla kun kauppaneuvottelut sotkeutuivat entisestään

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/50

Kiinan tullin mukaan tavaraviennin arvo kasvoi marraskuussa 5 % ja tuonti vain 3 % vuotta aiemmasta, kun tammi-lokakuussa vienti oli kasvanut yli 10 % ja tuonti 20 %. Tuonnin kasvun nopeaa hidastumista eivät selitä laskeneet raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat vaan erilaisten koneiden ja laitteiden, ja niiden komponenttien tuonnin kasvun vaimentuminen.

Marraskuussa Kiinan tavaraviennin kasvu Yhdysvaltoihin jatkui edelleen vahvana. Sen sijaan tavaratuonti sieltä supistui peräti neljänneksen vuotta aiemmasta. Näin kauppataseen ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa repesi marraskuussa jälleen isommaksi. Vientiä Yhdysvaltoihin on vauhdittanut maan nopea talouskasvu ja varautuminen tuleviin tullien korotuksiin. Yhdysvaltojen tullitilastojen mukaan niiden hyödykkeiden tuonti Kiinasta on jo vähentynyt, mille asetettiin lisätullit ensimmäisessä vaiheessa heinä-elokuussa.

Kiina ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja kiistojen ratkaisemiseksi ja kauppasodan päättämiseksi. Kiina on ilmoittanut, että se aikoo ostaa yhä enemmän amerikkalaistuotteita ja luopua heinäkuussa asettamistaan lisätulleista amerikkalaisille autoille. Lisäksi se on lehtitietojen mukaan alkanut valmistella muutoksia ”Made in China 2025” -teollisuuspoliittiseen suunnitelmaan. Pikaista ratkaisua tilanteeseen on kuitenkin vaikea nähdä, sillä Kiinalta vaadittujen uudistusten toteuttaminen vie pitkään siinäkin tapauksessa, että se olisi valmis niitä tekemään.

Lisää kapuloita neuvottelurattaisiin tuli viime viikolla, kun Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou pidätettiin Kanadassa. Pidätysmääräys tuli Yhdysvalloista. Se syyttää yhtiötä ja Mengiä siitä, että ne ovat Yhdysvaltojen sanktiopolitiikan vastaisesti harhauttaneet pankkeja tehdessään kauppaa Iranin kanssa. Meng vapautettiin takuita vastaan ja odottaa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin Vancouverissa. Kiina pitää pidätystä poliittisena ja on tuominnut sen jyrkästi. Kiina on tällä viikolla pidättänyt kaksi kanadalaista.

Kiinan tavarakaupan taseen kehitys

Lähde: Macrobond ja BOFIT