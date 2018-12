Jamalin maakaasun nesteytyslaitoksen kolmas yksikkö aloitti tuotannon marraskuussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/50

Jamalin niemimaalla sijaitsevan laitoksen ensimmäinen yksikkö aloitti vuosi sitten, ja neljännen ja viimeisen yksikön suunnitellaan valmistuvan ensi vuonna. Neljäs yksikkö on kolmea ensimmäistä huomattavasti pienempi. Hieman epätavallisesti rakennustyöt ovat vuoden alkuperäistä aikataulua edellä.

Koko Venäjällä kyetään nyt tuottamaan yli 25 megatonnia nesteytettyä maakaasua (LNG) vuodessa. Tämä on kuutisen prosenttia maailman nesteytyskapasiteetista. Nesteytys, rahtaus ja uudelleenkaasutus ovat vaihtoehtoinen tapa saavuttaa putkien ulottumattomissa olevat kuluttajat. Suurin kysyntä nesteytetylle maakaasulle on Aasiassa, sillä sinne ei toistaiseksi johda riittävästi putkia maakaasun tuotantoalueilta.

Toinen Venäjän kahdesta suuresta laitoksesta sijaitsee Tyynenmeren rannikolla Sahalinin saarella. Se palvelee suoraan Aasian markkinoita. Sen sijaan pääosa Jamalin niemimaan kaasusta kuljetetaan ainakin ensin Atlantin suuntaan, sillä jäät estävät kuljetukset Tyynellemerelle talvisin. Kesällä kaasua tosin toimitettiin suoraan esimerkiksi Kiinaan. Kuljetukset hoidetaan jäänmurtokykyisellä laivastolla. Näillä erikoisaluksilla maakaasu useimmiten siirretään suliin vesiin toisten alusten eteenpäin kuljetettavaksi. Siirtoja on tehty esimerkiksi Norjanmerellä ja Länsi-Euroopan satamissa. Sieltä kaasu jatkaa matkaa markkinahintojen ohjaamana muun muassa Aasiaan.

Jamalin laitoksen enemmistöomistaja on venäläinen Novatek ja vähemmistöomistajat ranskalainen Total, Kiinan kansallinen öljy- ja kaasuyhtiö CNPC sekä Kiinan Silkkitierahasto. Novatek on suunnitellut ranskalaisten, kiinalaisten, japanilaisten, korealaisten ja saudiarabialaisten tahojen kanssa uutta laitosta Jamalin laitoksen lähelle. Rakennuspäätös on määrä tehdä ensi vuoden aikana. Lisäksi Novatek on kertonut pyrkivänsä rakentamaan lisää suuria laitoksia seuraavan vuosikymmenen aikana.