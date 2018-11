Kiinan automarkkinoilla kasvu on pysähtynyt

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/44

Kiinan autoalan myyntitilastojen mukaan henkilöautoja myytiin kolmena viime kuukautena vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuussa myynti väheni 12 % vuodentakaisesta. Samalla autonvalmistajien voitot ovat laskeneet jyrkästi.

Kiinan automarkkina on maailman suurin. Maassa myydään tällä hetkellä vuositasolla noin 25 miljoonaa henkilöautoa, kun Yhdysvalloissa autoja myydään 17 miljoonaa. Myynnin kasvu on tänä vuonna ollut kuitenkin erittäin vaisua ja viimeisen 12 kuukauden kokonaismyynti oli syyskuussa vuodentakaisella tasolla. Ulkomaisten, pääosin Kiinassa valmistettujen, automerkkien osuus myynnistä on 60 %.

Myös henkilöautojen tuotannon määrän kasvu on pysähtynyt. Kiinassa valmistetaan vuositasolla 25 miljoonaa autoa, joista vientiin menee 700 000 autoa. Kiinaan tuodaan vuodessa noin miljoona autoa.

Automyynnin kehitys heijastelee kotitalouksien kulutuskysynnän muutoksia, joskin Kiinassa erilaiset subventiot ja veromuutokset ovat myös heilutelleet autokauppaa. Nytkin on uutisoitu, että hallitus suunnittelee autojen ostoveron laskemista tukeakseen tuotannon kasvua.

Autokaupan hidastumisesta huolimatta sähköautojen myynti kasvaa nopeasti. Kiinan osuus maailmassa myydyistä ladattavista (täyssähkö ja ladattavat hybridit) sähköautoista on noin puolet. Heinä-syyskuussa ladattavien sähköautojen osuus oli 5 % Kiinassa myydyistä henkilöautoista.

Kiinan henkilöautojen tuotanto, vienti ja tuonti vuositasolla

Lähde: CEIC