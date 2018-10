Virallinen Kiina rauhoittelee hidastuvasta kasvusta huolestuneita markkinoita

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/43

Kiinan tilastovirasto raportoi tammi-syyskuun BKT:n reaalisen vuosikasvun olleen 6,7 %, kun kolmannella neljänneksellä kasvu hidastui 6,5 prosenttiin. Osaltaan kasvun hidastuminen heijastaa tuotannon palveluvaltaistumista. Viimeisen vuoden jaksolla palveluiden osuus kokonaistuotannosta oli 52 %, teollisuuden ja rakentamisen vajaat 41 % ja alkutuotannon runsaat 7 %.

Luottamus Kiinan taloustilastoihin on heikko, mutta virallistenkin tilastojen mukaan kasvu on hidastumassa. Syyskuussa kolme seuratuinta indikaattoria viittasi vuosikasvun painuneen jo alle 6,5 prosentin. Vaikka vähittäiskaupan reaalikasvu jäi vain hitusten tuon tason alle, teollisuustuotannon kasvu painui alle 6 prosentin ja investointien reaalikasvu on jo pitkään pyörinyt nollan paikkeilla.

Kasvun hidastuminen ja Kiinan velkaongelmat yhdessä kauppapoliittisen epävarmuuden kanssa pitävät markkinoita jännityksessä. Markkinoita rauhoitellakseen hallitus lupasi jälleen toimia yksityisten yritysten rahoitustilanteen helpottamiseksi ja selvensi rahastojen kauppaamiin omaisuudenhoitotuotteisiin liittyvää säätelyä. Ongelmien luonteesta ja laajuudesta johtuen markkinoiden rauhoittaminen yksittäisillä lupauksilla on kuitenkin vaikeaa, ja erilaiset häiriöt tulevat jatkossakin kuulumaan kuvaan. Tällä viikolla Kiinan markkinoita painoi myös Yhdysvalloista muille markkinoille levinnyt osakekurssien lasku.