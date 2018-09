Kiinan tavarakaupan ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa kasvoi elokuussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/37

Kiinan tullin mukaan tavarakauppa jatkui elokuussa varsin samankaltaisena kuin aiempina kuukausina. Tavaraviennin arvon kasvu pysytteli 10 prosentin tuntumassa, kun taas tavaratuonnin kasvu oli 20 prosentin luokkaa. Myös tuonnin volyymin kasvu on ollut kaksi kertaa nopeampaa mitä viennin. Rivakasti kasvaneen tuonnin myötä Kiinan kauppataseen ylijäämä on pienentynyt. Tosin maittain tarkasteltuna kehitys on varsin erilaista (kuvio).

Kiinan tullin mukaan maan tavaraviennin kasvu Yhdysvaltoihin jatkui edelleen vahvana ja nopeampana mitä Japaniin ja Eurooppaan. Samalla Kiinan kaupan ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa kasvoi elokuussa ennätyssuureksi. Yhdysvaltojen tullitilastot viestivät vastaavaa kuvaa Kiinan kaupasta. Yhdysvaltojen tuontia on vauhdittanut maan ripeä talouskasvu ja sen tuontikysyntä myös muista maista kuin Kiinasta on ollut vahvaa. Tuontia Kiinasta on osaltaan vauhdittanut se, että Yhdysvalloissa toimivat yritykset ovat varautuneet korkeampien tullien uhkaan aikaistamalla tuontia Kiinasta.

Kauppasota Yhdysvaltojen kanssa jatkaa kärjistymistään. Viime viikolla Yhdysvalloissa päättyi kuulemisaika prosessissa oleviin tuontitullien korotuksiin, jotka koskisivat 200 miljardin arvoista tuontia Kiinasta. Kuulemisajan päätyttyä presidentti Donald Trump uhkasi Yhdysvaltojen olevan valmis nopealla aikataululla laajentamaan tullit koskemaan käytännössä koko Kiinasta tulevaa tuontia.

Kiina on ilmoittanut olevansa valmis vastaamaan tulleihin. Helpottaakseen vientiyritystensä asemaa, Kiinan valtiovarainministeriö ilmoitti viime viikolla keventävänsä lähes 300 tuotteen vientiverotusta syyskuun puolivälistä alkaen.

Kiinan kauppataseen (tavarat) kehitys

Lähde: Kiinan tulli ja Macrobond