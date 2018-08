Kiinan keskuspankki pyrkii vaimentamaan juanin heikkenemispaineita

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/32

Juanin viimeaikainen heikkeneminen sai Kiinan keskuspankin nostamaan valuuttatermiinikaupan reservivaatimuksen takaisin 20 prosenttiin 6.8. alkaen. Alun perin 20 % reservivaatimus otettiin käyttöön lokakuussa 2015 juanin silloisen heikkenemisen vuoksi, ja laskettiin nollaan vasta syyskuussa 2017.

Reservivaatimus kasvattaa valuuttakaupan kustannuksia, ja tekee juanin heikentymisellä spekuloimisesta kalliimpaa. Juan on heikentynyt kesäkuun alusta noin 6 % ja kuluvan vuoden huippuluvuista maaliskuun lopulta lähes 9 % dollariin nähden. Juanin viimeaikaista heikentymistä on tukenut vahvistunut dollari ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen korkoeron pieneneminen. Samalla kun Yhdysvalloissa korkojen nousu jatkuu, epävarmuuden kasvu on lisännyt Kiinassa kasvua tukevia politiikkatoimia. Kauppapainoisesti juan on heikentynyt kesäkuun alusta noin 4,5 %.

Kiinan valuuttavaranto kasvoi heinäkuussa 6 mrd. dollaria 3 120 mrd. dollariin. Kesä- ja heinäkuun positiivisesta kasvusta huolimatta valuuttavaranto on kuluvana vuonna supistunut yhteensä 22 mrd. dollaria.