Venäjällä ensi vuonna käyttöön yksilöintitunnisteet moniin kuluttajatuotteisiin

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/22

Duuma hyväksyi viime vuoden lopulla lain tavaran yksilöivän tunnistekoodin liittämisestä Venäjällä myytäviin tuotteisiin. Toistaiseksi tunnistetta on kokeiltu muutamissa pilottihankkeissa esim. turkistuotteissa. Hallituksen toukokuun alussa tekemän päätöksen mukaan tunniste tulee ensi vuonna pakolliseksi ensimmäisille tuoteryhmille, joihin kuuluvat mm. tupakka, vaatteet ja kengät, hajuvedet sekä autonrenkaat. Myöhemmin vaatimus pakollisesta tunnisteesta on määrä laajentaa koskemaan myös monia muita tavaroilta kuten lääkkeitä.

Tunnistekoodi sisältää tietoja esim. tavaran tuoteluokasta sekä alkuperästä ja sen avulla pitää voida yksilöidä jokainen yksittäinen tuote. Tunnistejärjestelmän on määrä pohjautua venäläiseen salausteknologiaan ja sen toteuttamisesta vastaa yritys, jonka omistajien joukossa on mm. puolustusteollisuudessa toimiva jättimäinen monialayhtiö Rosteh. Tunnistejärjestelmän tavoitteena on vähentää salakuljetusta, harmaata taloutta ja tuoteväärennöksiä. Monet etenkin pienemmät yritykset ovat pelänneet vaadittujen tunnisteiden lisäävän kustannuksia ja johtavan hintojen nousuun.