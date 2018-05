Yhdysvaltain pakotteet vaikuttavat venäläisyritysten toimintaan

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/21

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön 6.4. ilmoittamat pakotteet vaikuttavat tällä hetkellä huomattavasti mm. maailman suurimpiin alumiinintuottajiin kuuluvan Rusalin sekä yhtiön pääomistajan Oleg Deripaskan toimintaan. Rusalin tuotannollinen toiminta on vaikeutunut selvästi, kun sen asiakkaat ja rahoittajat pyrkivät selvittämään mm. kuinka nopeasti niiden on lopetettava taloudellinen yhteistyönsä yrityksen kanssa. Rusalin kohdalla yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat olleet valmiita joustamaan mm. yritysjärjestelyjen suhteen, osittain koska pelkkä uhka yrityksen tuotannon häiriintymisestä nosti alumiinin maailmanmarkkinahintoja hyvin nopeasti noin kolmanneksen. Tällä viikolla alumiinin hinta on noin 15 % korkeammalla kuin huhtikuun alussa.

Oleg Deripaska omistaa Rusalia EN+-yhtiön kautta, mutta on luvannut laskea omistuksensa 70 prosentista alle 50 prosentin. Pakoteilmoituksen jälkeen Rusalin osakekurssi laski yli 50 % ja on tällä hetkellä noin 65 % vuoden alun tason alapuolella.

Yhdysvaltain pakotelistalla on myös liikemies Viktor Vekselberg ja tämän omistama Renova-monialayhtiö. Se omistaa mm. useita koneenrakennusyrityksiä sekä osuuden Rusalista. Vekselbergin mukaan Renova on maksanut pois miljardin Sveitsin frangin edestä lainoja länsimaisille pankeille ennen pakotteiden voimaantuloa. Yhtiön mukaan lainat maksettiin kassavaroista ja lainaamalla muualta. Venäjän finanssiministeriön tiedotteen mukaan Renova sai lainaa myös Promsvjazbankilta. Promsvjazbankista suunnitellaan Venäjän puolustusteollisuuden luotottajaa, jotta muiden venäläisten pankkien ei tarvitsisi ottaa riskiä joutua pakotteiden kohteeksi, jos ne luotottaisivat rahoituspakotteiden alaisia yrityksiä.