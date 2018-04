Kiina aloitti juanmääräisten öljyfutuurien kaupan Shanghain johdannaispörssissä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/15

Kiina nousi viime vuonna Yhdysvaltojen ohi maailman suurimmaksi öljyntuojaksi, ja jo kauan suunnitteilla olleet juanmääräiset öljyfutuurit lanseerattiin Shanghaissa maaliskuun lopulla. Öljyfutuurit ovat kiinalaisista johdannaisista ensimmäiset, joilla kansainväliset sijoittajat voivat käydä vapaasti kauppaa.

Öljy on perinteisesti hinnoiteltu maailmanmarkkinoilla Yhdysvaltojen dollareissa ja viiteöljylaatuina käytetään pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa paljon käytettyjä öljylaatuja (WTI New Yorkissa ja Brent Lontoossa). Nyt käynnistynyt juanmääräinen futuurikauppa antaa mahdollisuuden saada viitehinta myös aasialaisten öljynjalostajien eniten käyttämille laaduille. Kiinalaiset yritykset voivat johdannaisten avulla saada kustannushyötyjä ja suojautua tehokkaammin hintamuutoksilta. Samalla pyritään vahvistamaan juanin kansainvälistymistä. Reutersin mukaan futuurikauppa on myös ensiaskel Kiinan pyrkimyksissä tehdä juanista kelvollinen öljykauppojen maksuvaluutta dollarin rinnalle.

Ensimmäisten sijoittajien joukossa oli kiinalaisten lisäksi myös kansainvälisiä toimijoita mm. Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Juanmääräisten öljyfutuurien houkuttelevuutta määrittää paljolti juanin kansainvälinen käyttö, mikä vaatisi pääomarajoitusten höllentämistä. Erinäiset kaupankäynnin rajoitukset ja pääoman liikkuvuuden esteet ovat tähän asti tehokkaasti rajoittaneet ulkomaisten sijoittajien halua osallistua Kiinan arvopaperimarkkinoille.