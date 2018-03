Kiinan rahoitusvalvojat ottivat hallintaansa maan kolmanneksi suurimman vakuutusyhtiön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/09

Kiinan vakuutusvalvontakomissio (CIRC) ilmoitti perjantaina 23.2. ottavansa hallintaansa yksityisen vakuutusyhtiö Anbangin estääkseen yhtiön kaatumisen sekä turvatakseen asiakkaiden ja sijoittajien aseman. Samalla ilmoitettiin, että Anbangin jo viime vuoden kesäkuussa pidätettyä perustajaa ja suuromistajaa Wu Xiaohuita syytetään talousrikoksista. Viranomaisten suunnitelmana on vakauttaa yhtiön tilanne seuraavan 1–2 vuoden aikana, mikä edellyttää yhtiön pääomittamista ja uusia osakkaita. CIRC on huomauttanut myös eräitä muita vakuutusyhtiöitä väärinkäytöksistä.

Taseella (310 mrd. USD) mitattuna Anbang on sijalla 139 Global Fortune 500 listalla. Yhtiö on laajentanut tällä vuosikymmenellä toimintaansa voimakkaasti myös vakuutussektorin ulkopuolelle ja ulkomaille mm. rahoitus- kiinteistö ja hotellialoille. Sen aggressiivinen laajentumismalli on nojannut vakuutustuotteisiin ja varjopankkisektorin tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin. Vakuutus- ja varjopankkisektoriin kohdistuneet sääntelymuutokset ja kiristykset ovat kuitenkin iskeneet Anbangin tuloihin. Kiinalaisviranomaiset ovat puuttuneet myös sen ulkomaille suuntautuneeseen sijoitustoimintaan. Yritys onkin ajautunut rahoitusvaikeuksiin, minkä seurauksena se on joutunut myymään omistuksiaan.

Anbangin haltuunotto kuvastaa hyvin Kiinan rahoitusjärjestelmän riskejä. Samanlaisia velkarahalla laajentuneita yrityksiä on useita. Anbangin ohella viimeisen vuoden aikana näkyvimmin esillä ovat olleet Fosun, HNA ja Wanda.