Kiinassa toimivat ulkomaiset yritykset raportoivat koronaepidemian aiheuttamista ongelmista

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2020/10

Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja EU:n kauppakamarit Kiinassa julkaisivat helmikuun lopussa viikkoa aikaisemmin jäsenyrityksilleen tekemiensä kyselyiden tulokset, joiden mukaan ulkomaiset yritykset kärsivät lukuisista koronaepidemiasta johtuvista ongelmista. Näitä ovat mm. liikkumista ja matkustamista koskevat rajoitukset, logistiset toimitusongelmat, kasvaneet kustannukset, heikentynyt tuottavuus, rahoitusongelmat ja välituotteiden tarjonnan sekä lopputuotteiden kysynnän heikkeneminen.

Yritykset ennakoivat taloudellisten menetysten olevan ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittäviä, mutta koko vuotta koskevia arvioita varjostaa suuri epävarmuus. Epävarmuus on aiheuttanut mm. investointipäätösten ja muiden operaatioiden lykkääntymistä. Monet yritykset ovat joutuneet muuttamaan tämän vuoden budjettejaan ja leikkaamaan menoja. Suurimmassa osassa yrityksiä on otettu laajasti käyttöön etätyöskentely, mikä puolestaan on lisännyt it-tuen tarvetta.

Tilanteen helpottamiseksi suuri osa ulkomaisista yrityksistä toivoo Kiinan tukevan niitä mm. verohelpotuksin. Yritykset painottavat myös selkeän ja läpinäkyvän politiikan tärkeyttä Kiinassa. Toisaalta monet ulkomaiset yritykset ovat tukeneet kiinalaisia yhteisöjä taistelussa koronaviirusta vastaan mm. rahalahjoituksin, tarjoamalla teknistä tukea ja lääketarvikkeita. Amerikkalaisyritykset toivovat Yhdysvaltojen lieventävän epidemian takia kiristettyjä maahantulorajoituksia.

Pari viikkoa sitten noin puolet yrityksistä odotti tilanteen normalisoituvan maaliskuun loppuun mennessä.