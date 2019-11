Venäjällä korjattiin kelpo sato tänä syksynä

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/47

Toissa vuonna Venäjällä saatiin ennätyssato. Viime vuonna kuumuuden ja kuivuuden vuoksi sato jäi melko niukaksi. Tänä vuonna sää oli taas melko suosiollinen. Tammi-lokakuussa korjattiin viljaa ja palkokasveja 7 %, auringonkukkaa 20 % ja sokerijuurikasta 24 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Perunan ja vihannesten sato on suunnilleen viime vuoden tasolla.

Ruoan hinta on vaihdellut sadon mukana. Syksyn 2017 suuri sato painoi hintoja ja syksyn 2018 niukka sato nosti niitä. Tänä vuonna melko hyvä sato on hillinnyt ruoan hintojen nousua. Lokakuussa kuluttajahintainflaatio oli 3,7 %, joka pitää sisällään ruoan 4,2 prosentin hintojen nousun.

Viime vuosikymmenen aikana erityisesti auringonkukan, rapsin ja soijan viljely on kasvanut huomattavasti. Näiden lajien osuus viljelyalasta on kuitenkin vain noin 15 %. Viljat vievät siitä yli puolet ja rehu viidenneksen.

Myös karjataloudessa on tapahtunut tasaista muutosta viimeisen vuosikymmenen aikana. Nautojen määrä on supistunut 1 % vuodessa, mutta sikojen ja kanojen määrä on kasvanut 4 % vuodessa. Vuohien ja lampaiden määrä on säilynyt ennallaan. Nämä trendit ovat jatkuneet tähän vuoteen asti, joskin kanojen määrän kasvu on hiipunut.